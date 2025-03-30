Эмоция, дарующая нам молодость: ученые узнали, как счастье помогает жить дольше

В стремлении понять факторы, способствующие долголетию, исследователи обратили внимание на неосязаемую, но имеющую огромное влияние сторону нашего эмоционального благополучия. Исследование, проведенное Медицинской школой Duke-NUS в Сингапуре, указало на значительную корреляцию между счастьем и увеличением продолжительности жизни среди пожилых людей.

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Об этом пишет PsyBlog.

Исследовательская группа тщательно проанализировала данные 4 478 сингапурцев в возрасте 60 лет и старше, сосредоточившись на их самоописании уровня счастья и последующей смертности за шестилетний период.

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Участников спрашивали о том, какие положительные эмоции они испытывали, например, чувство счастья, удовольствие от жизни и надежду на будущее. Эти ответы были оценены в "баллах счастья" и разделены на "счастливые" и "несчастливые" группы для анализа.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале Age and Aging, выявили четкую тенденцию: 20% "несчастливых" участников скончались в течение периода исследования, в то время как среди их "счастливых" сверстников таких было всего 15%. Это говорит о том, что даже скромное повышение уровня счастья может оказать ощутимое влияние на увеличение продолжительности жизни человека.

Доцент Рахул Малхотра, старший автор исследования, подчеркнул потенциальную пользу инициатив, направленных на повышение психологического благополучия, заявив, что такие усилия "могут способствовать увеличению продолжительности жизни пожилых людей".

Соавтор исследования доктор Джун Мэй-Линг Ли подчеркнула универсальный характер этой связи, отметив, что от повышения уровня счастья выигрывают как мужчины, так и женщины в различных возрастных группах пожилого населения.

Важно понимать, что счастье, хотя и является субъективным понятием, включает в себя целый ряд положительных эмоций и установок, которые в совокупности способствуют общему благополучию человека.

Участие в деятельности, способствующей установлению социальных связей, занятие хобби и сохранение позитивного мировоззрения — это практические подходы, которые могут повысить уровень счастья и, как следствие, способствовать более долгой и здоровой жизни.

Эти выводы согласуются с результатами более широкого круга исследований, свидетельствующих о том, что психологическое благополучие играет решающую роль в состоянии физического здоровья.

Уделяя первостепенное внимание эмоциональному здоровью, как отдельные люди, так и политики могут предпринять значимые шаги для улучшения качества и продолжительности жизни стареющего населения, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, в каком возрасте люди чувствуют себя самыми счастливыми. Очень часто представители всех возрастных категорий чувствуют себя не такими счастливыми, как хотелось бы. Может ли наука точно определить этапы в нашей жизни, когда мы достигаем расцвета счастья?

Также Фокус писал о том, сколько денег нам нужно для счастья и существует ли какой-то финансовый предел. Ученые провели мета-анализ, чтобы разобраться, достаточно ли нам быть только богатыми, чтобы быть счастливыми.

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