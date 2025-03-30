Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Превратил дыхание в оружие: как васаби выработал свой уникальный механизм защиты

корень, еда, растение
Фото: Unsplash | Гены растения, регулирующие такие важные физиологические процессы, как дыхание, были перепрофилированы для его же защиты

Среди десятков тысяч видов растений некоторые их защитные механизмы эволюционировали неожиданным образом, демонстрируя необычное взаимодействие между стратегиями роста и выживания. Недавние исследования показали, что у растений по типу васаби гены, отвечающие за развитие стомы — крошечных пор на листьях, необходимых для газообмена, были перепрофилированы для создания химических средств защиты от травоядных, что сыграло злую шутку.

Related video

Об этом пишет Botany One.

В основе нового научного открытия лежит ген FAMA, хорошо известный регулятор развития стомы. FAMA направляет дифференциацию защитных клеток, которые окружают каждую стомальную пору и контролируют ее открытие и закрытие.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Ученые обнаружили, что FAMA также играет ключевую роль в формировании клеток-мирозинов — специализированных клеток, которые производят мирозиназу, фермент, играющий важную роль в защитной системе растения. Когда травоядные питаются растением, мирозиназа взаимодействует с глюкозинолатами и вырабатывает токсичные соединения, отпугивающие хищников.

Углубляясь в это генетическое взаимодействие, исследователи выявили ген, получивший меткое название WASABI MAKER (WSB), который напрямую активируется FAMA. WSB служит важнейшим пусковым механизмом для развития клеток-мирозинов; растения, лишенные этого гена, не способны образовывать эти важнейшие защитные клетки.

Эта находка подчеркивает, как один генетический путь может влиять как на способность растения дышать, так и на его способность защищаться, говорится в их исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants.

Такая генетическая универсальность не только проливает свет на эволюционную историю защитных механизмов растений, но и открывает потенциальные возможности для сельскохозяйственных инноваций, считают авторы.

Понимая и потенциально манипулируя этими генетическими путями, ученые стремятся повысить устойчивость сельскохозяйственных культур к вредителям, сохраняя при этом оптимальные функции роста и газообмена.

По сути, открытие того, что гены, регулирующие такие важные физиологические процессы, как дыхание, были перепрофилированы для защиты, подчеркивает удивительную адаптивность растений.

Эти знания не только обогащают наше понимание биологии растений, но и открывают путь к созданию культур, которые будут одновременно продуктивными и устойчивыми перед лицом меняющегося климата и эволюционирующих угроз со стороны травоядных.

Ранее Фокус писал о скрещивании генов свиньи с бобами. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

Также Фокус писал о том, что лаванда может лечить экзему. В новом исследовании ученые выявили одновременные защитные и успокаивающие эффекты лаванды на кожу, пораженную экземой. Это открытие делает растение одним из самых доступных и универсальных средств борьбы с болезнью.