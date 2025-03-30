Превратил дыхание в оружие: как васаби выработал свой уникальный механизм защиты

Среди десятков тысяч видов растений некоторые их защитные механизмы эволюционировали неожиданным образом, демонстрируя необычное взаимодействие между стратегиями роста и выживания. Недавние исследования показали, что у растений по типу васаби гены, отвечающие за развитие стомы — крошечных пор на листьях, необходимых для газообмена, были перепрофилированы для создания химических средств защиты от травоядных, что сыграло злую шутку.

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Об этом пишет Botany One.

В основе нового научного открытия лежит ген FAMA, хорошо известный регулятор развития стомы. FAMA направляет дифференциацию защитных клеток, которые окружают каждую стомальную пору и контролируют ее открытие и закрытие.

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Ученые обнаружили, что FAMA также играет ключевую роль в формировании клеток-мирозинов — специализированных клеток, которые производят мирозиназу, фермент, играющий важную роль в защитной системе растения. Когда травоядные питаются растением, мирозиназа взаимодействует с глюкозинолатами и вырабатывает токсичные соединения, отпугивающие хищников.

Углубляясь в это генетическое взаимодействие, исследователи выявили ген, получивший меткое название WASABI MAKER (WSB), который напрямую активируется FAMA. WSB служит важнейшим пусковым механизмом для развития клеток-мирозинов; растения, лишенные этого гена, не способны образовывать эти важнейшие защитные клетки.

Эта находка подчеркивает, как один генетический путь может влиять как на способность растения дышать, так и на его способность защищаться, говорится в их исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants.

Такая генетическая универсальность не только проливает свет на эволюционную историю защитных механизмов растений, но и открывает потенциальные возможности для сельскохозяйственных инноваций, считают авторы.

Понимая и потенциально манипулируя этими генетическими путями, ученые стремятся повысить устойчивость сельскохозяйственных культур к вредителям, сохраняя при этом оптимальные функции роста и газообмена.

По сути, открытие того, что гены, регулирующие такие важные физиологические процессы, как дыхание, были перепрофилированы для защиты, подчеркивает удивительную адаптивность растений.

Эти знания не только обогащают наше понимание биологии растений, но и открывают путь к созданию культур, которые будут одновременно продуктивными и устойчивыми перед лицом меняющегося климата и эволюционирующих угроз со стороны травоядных.

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