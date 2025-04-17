Это хранилось в музее: ученые нашли ужасный артефакт XIX века

В музее Мойс Холл в Бери-Сент-Эдмундсе, Англия, исследователи обнаружили книгу, покрытую человеческой кожей. Считается, что находка переплетена кожей Уильяма Кордера, печально известного убийцы XIX века, связанного с печально известным убийством в Красном сарае 1827 года.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Уильям Кордер, известный репутацией мошенника, встречался с Марией Мартен, на которой якобы планировал жениться. Как отмечают историки, пообещав Мартен сбежать из дома, он заманил ее в Красный сарай, местную достопримечательность Полстреда. Именно там он ее застрелил, а сам сбежал в Ипсвич.

Оттуда преступник присылал письма семье Мартен, в которых утверждал, что женился на Марии и с ней все хорошо. Однако подозрения нарастали, пока мачеха умершей не рассказала о странных снах, о том, что Марию убили, а тело спрятали в Красном сарае.

Впоследствии ей удалось убедить своего мужа проверить эти сны и в конце концов он нашел тело дочери. Кордера арестовали, признали виновным в Шир-Холе в 1828 году и публично казнили перед аудиторией, которая, по оценкам историков, насчитывала до 20000 человек.

Считается, что найденная книга переплетена кожей Уильяма Кордера. По словам сотрудников музея, кожа могла происходить из того же источника, что и другая известная книга, которая уже выставлена в экспозиции. "Визуальное сравнение кожи первой и второй книги позволяет предположить, что это одна и та же кожа", — заявили в музее.

В этом случае вторая книга, в отличие от первой, имеет кожу только на корешке и углах. Она десятилетиями оставалась незамеченной в офисе музея, не будучи внесенной в официальную коллекцию.

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Считается, что материал был подарен потомками хирурга, который проводил вскрытие Кордера. Куратор музея господин Кларк объяснил, что такие "музейные потери" часто связаны с предметами, утерянными или незарегистрированными в предыдущем веке.

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