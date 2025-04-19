Цвет, не определяемый мозгом: ученые открыли уникальный оттенок, новый для наших глаз

На протяжении веков считалось, что человеческий глаз воспринимает все возможные цвета. Однако недавний эксперимент поставил под сомнение это предположение, обнаружив оттенок, который не поддается общепринятой классификации цветов.

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Об этом пишет IFLScience.

Этот новый цвет, именуемый необычным словом "оло" и описанный как интенсивно насыщенный зеленовато-голубой, возникает не под воздействием естественного света, а благодаря новой технике, которая стимулирует фоторецепторы глаза нетрадиционным способом.

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Исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Беркли и опубликованное в журнале Science Advances, представило метод цветообразования под названием "Оз". Этот метод предполагает направление точных лазерных импульсов в сетчатку глаза для стимуляции отдельных М-конусов — фоторецепторных клеток, чувствительных к средним длинам волн, без активации соседних L- и S-конусов.

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В естественных условиях такая изолированная стимуляция невозможна из-за их перекрывающейся чувствительности. Добившись такой избирательной активации, участники эксперимента сообщили, что ощущали цвет, выходящий за рамки их обычного зрительного репертуара. Исследователи назвали этот новый цвет "оло", ссылаясь на двоичный код [0,1,0], указывающий на стимуляцию М-колбочек.

Участники описали оло как сине-зеленый оттенок беспрецедентной насыщенности, превосходящий все ранее встречавшиеся им цвета. Чтобы подтвердить его уникальность, исследователи провели эксперименты по сопоставлению цветов.

Они обнаружили, что уменьшение насыщенности цветов у оло путем добавления белого света позволила участникам сопоставить его с ближайшим монохроматическим светом, что говорит о том, что оло существует за пределами стандартной цветовой гаммы человека. Это означает, что оло — не просто более интенсивная версия существующего цвета, а представляет собой совершенно новый и отдельный визуальный опыт, заявили авторы.

Способность системы Оз стимулировать тысячи отдельных колбочек открывает новые возможности для понимания зрительного восприятия учеными и врачами. Контролируя пространственное распределение света на сетчатке, концепцию, известную как пространственный метамеризм, исследователи могут создавать широкий спектр цветов, используя одну длину волны.

Это контрастирует с традиционными технологиями цветовоспроизведения, которые полагаются на смешивание нескольких длин волн для имитации определенных цветов. Такой точный контроль над активацией фоторецепторов может иметь значение для изучения недостатков цветового зрения и заболеваний сетчатки.

Однако эта техника не лишена ограничений. В настоящее время система Оз требует от участников фиксации взгляда в одной точке, поскольку стимуляция отображается на определенную область сетчатки. Кроме того, для ее создания требуется сложное оборудование, включая адаптивную оптику и систему слежения за глазами в реальном времени, что делает ее нецелесообразной для широкого применения на данном этапе.

Несмотря на эти трудности, исследователи считают, что дальнейшее развитие технологии может привести к применению в исследованиях зрения и, возможно, к новым способам отображения визуальной информации.

Возможность манипулировать зрительным восприятием на таком тонком уровне позволила исследователям глубже понять, как мозг интерпретирует сенсорную информацию. По мере развития данной области изучение цветов, выходящих за рамки нашего естественного восприятия, может заново определить границы человеческого зрения, считают авторы.

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