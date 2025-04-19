От внешности зависело все: ученые выяснили, какие бороды вызывают больше доверия

Едва заметная тень на челюсти может не только изменить внешность мужчины, но и повлиять на доверие к нему окружающих. Наличие и определенный стиль волос на лице может влиять на восприятие надежности человека, заявили исследователи.

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Об этом пишет PsyPost.

В исследовании, опубликованном в журнале Acta Psychologica, ученые из Папского католического университета Параны в Бразилии и Университета Сетон Холл в США изучали, как различные стили волос на лице и возраст влияют на доверие в экономических обменах.

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Участники сыграли в игру, основанной на доверии, где они решали, сколько денег доверить людям, изображенным на фотографиях. На этих изображениях были мужчины с разным типом волос на лице — чисто выбритые, с легкой щетиной и с полной бородой, которые выглядели либо моложе, либо старше своего реального возраста.

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Результаты исследования выявили довольно занимательные нюансы. Молодые мужчины с легкой щетиной воспринимались как более привлекательные и, следовательно, им доверяли больше денег, чем их чисто выбритым или полностью бородатым коллегам.

Однако этот эффект не наблюдался у мужчин более старшего возраста, независимо от того, какая у них растительность на лице. Исследователи пришли к выводу, что повышенное доверие к молодым мужчинам со светлой щетиной было опосредовано их повышенной привлекательностью.

Данная научная работа углубляет концепцию "премии за красоту", согласно которой люди, считающиеся более привлекательными, часто вызывают более благоприятное отношение в различных социальных и экономических контекстах.

В то время как предыдущие исследования подчеркивали преимущества привлекательности, данное исследование говорит, что они зависят от контекста и от таких факторов, как возраст и особый стиль ухода за внешностью.

В работе ученых также отмечалось, что пожилым людям, независимо от наличия волос на лице, в долгосрочной перспективе обычно доверяют больше денег, чем их более молодым коллегам. Это говорит о том, что возраст сам по себе может повышать степень доверия к человеку, что согласуется с тенденцией ассоциировать возраст с мудростью и надежностью.

Эти выводы имеют практическое значение, особенно для профессионалов, чья роль в значительной степени зависит от установления доверия, таких как продавцы, менеджеры и консультанты, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что привлекает женщин больше: усы или борода? Результаты исследования показали, что растительность на лице добавляет мужчинам шарма и делает их более сексуальными в глазах женщин.

Также Фокус писал об опасностях при поцелуях, исходящих от бороды. Девушкам стоит осторожно входить в телесный контакт с бородатыми мужчинами, особенно, если им ничего не известно об их гигиенической рутине.