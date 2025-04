Ученые выяснили причину плохого поведения детей: она кроется в головах их отцов

Архетип вечно веселого и стойкого отца уже давно вошел в массовую культуру, украшая все — от ситкомов до брендинга напитков. Однако под этой глянцевой оболочкой скрывается более сложная реальность: когда их психические проблемы остаются непризнанными, последствия могут затрагивать жизни их детей.

Об этом пишет Newswise.

Недавнее исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine, проведенное под руководством Кристин Шмитц, доцентки педиатрии в Медицинской школе Рутгерса Роберта Вуда Джонсона проанализировало данные исследования Future of Families and Child Wellbeing Study (FFCWS) — продольного исследования, в котором с 1998 года отслеживались семьи в 20 крупных городах США.

Ученые обнаружили, что дети, чьи отцы проявляли депрессивные симптомы, когда им было пять лет, с большей вероятностью демонстрировали проблемы с поведением и сниженные социальные навыки к девяти годам, о чем сообщали их учителя.

FFCWS предоставило надежный набор данных для этого анализа, содержащий информацию о 1 422 отцах, 74% из которых жили со своими детьми по крайней мере половину времени, когда ребенку было пять лет.

Контролируя различные социально-демографические факторы и их уровень депрессии, исследователи установили четкую связь между отцовской депрессией и последующим поведением ребенка. В частности, дети, подверженные ей, к девяти годам были более склонны к беспокойству, неповиновению, гневу и более низкому уровню сотрудничества и самооценки.

Несколько факторов могут способствовать этой связи, считают авторы. Депрессия может снижать способность отца оказывать эмоциональную поддержку и эффективно воспитывать детей, что может привести к усилению стресса и конфликтов в семье.

Кроме того, в исследовании подчеркивается, что раннее детство является критическим периодом для развития, и неблагоприятные факторы в это время могут оказывать долгосрочное влияние на активность и поведение ребенка на протяжении всего его подросткового пути.

Авторы заявили, что от 8 до 13% отцов в одних лишь США испытывают ту или иную форму депрессии в первые годы жизни своего ребенка, причем эта распространенность возрастает до 50%, если мать также страдает от послеродовой депрессии.

Несмотря на эти цифры, психическое здоровье отцов часто остается недостаточно изученным как в научных исследованиях, так и в клинической практике. Данная работа является одной из немногих исследований в США, проведенных среди населения, в котором установлена четкая связь между депрессией отца и плохим поведением ребенка в школе.

Полученные результаты подчеркивают важность раннего выявления и вмешательства в течение расстройства. Признавая и устраняя отцовскую депрессию, медицинские работники могут не только улучшить их самочувствие, но и способствовать более здоровому развитию их детей, считают авторы.

