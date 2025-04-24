Хвостатые магниты: как наша привязанность делает наших питомцев опасными для нас

Связь между людьми и их питомцами часто представляется как источник неизменного комфорта и эмоциональной поддержки. Однако новые исследования показывают, что эти отношения могут быть сопряжены со сложностями, которые могут повредить психическое здоровье.

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Об этом пишет The Conversation.

В исследовании, проведенном под руководством Брайана Н. Чина, доцента психологии Тринити-колледжа, и опубликованном в журнале Human-Animal Interactions, ученые изучили тонкости взаимоотношений человека и домашнего животного.

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Опросив более 1000 владельцев домашних животных по всей территории США, команда исследователей оценила эмоциональную близость участников к своим питомцам, частоту взаимодействия с ними и характер привязанности — стабильный или тревожный. Они также оценили выраженность симптомов депрессии, чтобы выявить закономерности, связывающие отношения с домашними животными с психическим благополучием.

Результаты исследования показали, что люди, испытывающие тревожную привязанность к своим питомцам, характеризующуюся чрезмерным беспокойством по поводу разлуки или сомнениями в обратной привязанности питомца, с большей вероятностью сообщали о симптомах депрессии. И наоборот, люди с надежной привязанностью, характеризующейся доверием и комфортом в отношениях, сообщали о лучшем состоянии психического здоровья.

При этом частота взаимодействия, например, игры или объятия с питомцами, не оказывала существенного влияния на состояние психического здоровья, подчеркивая, что качество привязанности имеет большее значение, чем частота близких взаимодействий.

Неожиданной стороной исследования стало то, что владельцы и кошек, и собак отмечали более высокий уровень депрессии по сравнению с теми, у кого было одно домашнее животное. Хотя исследование не установило точную причину, оно предположило, что дополнительные обязанности и потенциальные стрессы, связанные с содержанием нескольких домашних животных, могут способствовать этой тенденции.

Эти выводы имеют большое значение для интеграции домашних животных в стратегии охраны психического здоровья, считают авторы. Результаты свидетельствуют о том, что простое владение домашним животным не является панацеей от эмоциональных расстройств; скорее, решающую роль играет характер связи между человеком и животным.

При проведении мероприятий по охране психического здоровья с участием животных укрепление стабильной привязанности может иметь решающее значение для обеспечения благоприятного исхода, заявили ученые.

Поскольку общество продолжает воспринимать домашних животных как неотъемлемых членов семьи, понимание динамики наших отношений становится все более важным.

Признание и воспитание здоровой привязанности к домашним животным может не только улучшить самочувствие их владельцев, но и способствовать общему здоровью и счастью самих животных.

Ранее Фокус писал о тревожных сигналах, подающихся кошками, когда они воют. Если животное подает такой сигнал, то нужно срочно обратить на это внимание.

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