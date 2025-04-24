Дефицит железа губит детям будущее: ученые узнали о новой опасности для новорожденных

Тонкий дисбаланс в крови матери на ранних сроках беременности может иметь долгосрочные последствия для сердца ее ребенка. Новое исследование выявило значительную связь между материнской анемией и врожденными пороками сердца у новорожденных.

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Об этом пишет UPI.

В исследовании, опубликованном в журнале BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, были проанализированы истории болезни более 16 000 женщин в Великобритании.

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Ученые обнаружили, что 4,4% матерей, чьи дети родились с врожденными пороками сердца (ВПС), страдали анемией на ранних сроках беременности, по сравнению с 2,8% матерей, чьи дети родились без пороков сердца. После корректировки на различные факторы, данные показали, что анемия в первые 100 дней беременности была связана с 47% увеличением риска ВПС у потомства.

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Врожденные пороки сердца - самый распространенный тип врожденных дефектов, встречающийся как минимум у одного из каждых 150 новорожденных в Великобритании. Он является одной из основных причин детской смертности и может привести к пожизненным проблемам со здоровьем.

Результаты исследования позволили ученым предположить, что материнская анемия может быть причиной примерно одного из 20 случаев ВПС в одной лишь Великобритании.

Анемия во время беременности часто вызвана дефицитом железа, на долю которого приходится около двух третей случаев во всем мире. Железо имеет решающее значение для производства гемоглобина - белка в красных кровяных тельцах, переносящего кислород.

Во время беременности объем крови женщины увеличивается, чтобы поддержать растущий плод, что повышает потребность в железе. Если эта потребность не удовлетворяется, это может привести к анемии, потенциально влияющей на развитие плода.

Доктор Дункан Б. Спарроу, старший автор исследования и научный сотрудник Оксфордского университета, подчеркнул важность полученных результатов: «Мы уже знаем, что риск врожденных пороков сердца может повышаться под влиянием различных факторов, но эти результаты развивают наше понимание анемии и переносят его из лабораторных исследований непосредственно в клинику. Знание о том, что ранняя материнская анемия так вредна, может изменить ситуацию во всем мире».

Он добавил, что широкое распространение добавок железа среди женщин, как при попытке зачать ребенка, так и во время беременности, может помочь предотвратить врожденные пороки сердца у многих новорожденных еще до их развития.

Исследователи рекомендуют провести дальнейшие изучения этого феномена, чтобы подтвердить, является ли дефицит железа конкретной причиной наблюдаемого повышения риска ВПС. Если это подтвердится, можно будет провести клинические испытания для изучения эффективности добавок железа в качестве профилактической меры.

Учитывая, что анемия - распространенное и поддающееся лечению заболевание, такие вмешательства могут иметь глобальные последствия для общественного здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где болезнь во время беременности более распространена.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Также Фокус писал о том, что полные беременные женщины передают ожирение по наследству. Результаты исследования показали, что ожирение и курение матери во время беременности значительно повышали вероятность того, что дети будут страдать ожирением в возрасте 16 и 42 лет.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.