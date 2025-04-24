Пластик переживет даже наших внуков: сколько на самом деле ему нужно для разложения

Мы легко восхищаемся удобством пластика, надежностью зубной щетки или, казалось бы, безобидным стаканчиком из пенопласта, в который наливают утренний кофе. Но у каждого из этих предметов есть общее темное наследие, которое начинается не с момента их использования, а с того, что происходит после.

Related video

Об этом пишет BGR.

Еще долго после того, как многие пластиковые изделия выбрасывают, забывают или закапывают в мусорные баки и на пляжи, они продолжают существовать. Тихо. Упрямо. На протяжении десятков и даже сотен лет.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Пластик, в отличие от дерева, хлопка или бумаги, создан для постоянного использования. Это синтетический полимер - искусственный материал, созданный для того, чтобы противостоять деградации. Эта устойчивость обусловлена его структурой: цепочки атомов углерода связаны так прочно, что естественные процессы с трудом могут их разрушить.

Важно

На Земле найден новый источник токсичных крохотных частиц: встречается буквально повсюду

Это сильная сторона в дизайне продукции, но проклятие в утилизации отходов, поражающее все области нашей планеты. Сегодня перерабатывается лишь 9% пластика, производимого во всем мире. Остальное попадает на свалки, в мусоросжигательные печи или, что еще более тревожно, попросту загрязняет окружающую среду.

Инфографики, на которые ссылается Visual Capitalist, показывают отрезвляющие сроки разложения пластика - сроки, которые превращают повседневное удобство в почти что бессмертного врага всего живого:

пластиковые пакеты - 20 лет;

- 20 лет; кофейные стаканчики с пластиковой подкладкой - 30 лет;

- 30 лет; пластиковые соломинки - 200 лет;

- 200 лет; кольца от банок газировки - 400 лет;

- 400 лет; пластиковые бутылки - 450 лет;

- 450 лет; зубные щетки и одноразовые подгузники - 500 лет;

- 500 лет; пенополистирол - 500 лет;

- 500 лет; рыболовная леска - 600 лет;

Но распад - это еще не конец пути пластика и не его самая страшная сторона. Эти предметы не исчезают, а трансформируются. На протяжении веков они распадаются на микропластик, невидимый глазу, но вездесущий в экосистемах.

Их следы были обнаружены в океанах, почве, пище, которую мы едим, и, что вызывает тревогу, в человеческом мозге. Их повсеместное присутствие вызвало серьезные вопросы о долгосрочных последствиях для здоровья и биологическом воздействии в научном мире.

Инфографик, показывающий сколько разные пластиковые продукты могут существовать в природе Фото: visual capitalist

Даже несмотря на десятилетия усилий по переработке, правда остается правдой: большинство пластика можно переработать только один или два раза, прежде чем его качество ухудшится. После этого он присоединяется к остальным отходам.

Поскольку пластик продолжает изживать свою полезность на протяжении столетий, исследователи стремятся к инновациям - биоразлагаемым и саморазлагающимся альтернативам и более устойчивым материалам, которые однажды смогут заменить своих вредных долгоживущих предшественников.

Одноразовый предмет, мимолетный по назначению, но вечный по последствиям. Этот парадокс лежит в основе проблемы пластика - проблемы, основанной не только на материале, но и на выборе, который делается каждый день.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили места нашего организма, где собирается весь этот пластиковый мусор.