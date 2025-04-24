Взрывной финал: как погребение Папы Пия XII обернулось аномальной трагедией

В архивах нашего мира не так много историй, в которых благоговение и отвращение переплетались бы так резко, как в посмертном путешествии Папы Пия XII. Его кончина в октябре 1958 года не только ознаменовала конец папской эры, но и открыла предостерегающий рассказ о том, как опасно отступать от проверенной временем практики погребения.

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Об этом пишет IFLScience.

Папа Пий XII, урожденный Эудженио Пачелли, выразил желание быть погребенным «в том же состоянии, в котором его создал Бог», отказавшись от традиционного удаления внутренних органов при бальзамировании.

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Эту нестандартную и деликатную задачу было поручено его личному врачу, доктору Риккардо Галеацци-Лизи, который предложил нетрадиционный метод консервации.

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Черпая вдохновение в древних обрядах, Галеацци-Лизи обернул тело понтифика слоями целлофана, пропитанного смесью масел и смол, стремясь выполнить пожелания Папы и при этом сохранить его останки.

Однако этот метод оказался катастрофически неадекватным и запустил разрушительную цепочку событий. Отсутствие внутренней консервации позволяло естественным процессам разложения, автолизу и гниению, протекать бесконтрольно.

Проблема усугублялась тем, что герметичная целлофановая упаковка создавала анаэробную среду, ускоряя образование газов внутри тела. Когда Папа лежал в состоянии покоя, это внутреннее давление привело к разрыву грудной полости, в результате чего произошла ужасная сцена, когда части его тела, включая нос и пальцы, отделились, а кожа приобрела зеленовато-черный оттенок.

Аромат в комнате, где произошел своеобразный «взрыв» было настолько сильным, что швейцарские гвардейцы, находившиеся неподалеку, по сообщениям, падали в обморок, и для поддержания бдительности их приходилось менять каждые пятнадцать минут.

В отчаянной попытке спасти ситуацию команда бальзамировщиков нанесла на разрушающийся труп формалин и вату и изготовила восковую маску, чтобы вернуть ему подобие достоинства для всеобщего обозрения.

Скандал вышел за рамки физического разложения. Доктор Галеацци-Лизи подвергся порицанию не только за неудачное бальзамирование, но и за нарушение конфиденциальности: он продал прессе фотографии и отчеты о последних минутах жизни Папы. В результате он был уволен со своей должности, пожизненно лишен права на въезд в Ватикан, а Римская медицинская ассоциация лишила его медицинской лицензии.

Этот эпизод подчеркивает критическую важность соблюдения установленных протоколов бальзамирования, особенно для публичных фигур, чьи тела подвергаются длительной демонстрации.

Он служит суровым напоминанием о том, что даже благонамеренные отклонения, не подкрепленные научным подходом, могут привести к непредвиденным и печальным последствиям.

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