Вся причина в холодильнике: эксперт рассказала, почему лук быстро портится и как этого избежать

Запрятанный в ящик холодильника, лук порой кажется нам безопасным и защищенным, но то, что начинается как акт его сохранения, часто приводит к разочарованию: мягкая кожица и едкий привкус ранней гнили. Эксперты рассказали, в чем причина такого итога.

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Об этом пишет The Mirror.

Специалист по сохранению продуктов, Мелисса Алинк, предостерегает от распространенной кухонной ошибки - хранения в холодильнике целого лука. Вопреки мнению многих, холодная среда холодильника на самом деле ускоряет те самые процессы, которые он должен замедлять.

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Холодная температура нарушает естественный метаболизм лука, ускоряя превращение крахмала в сахар. Это не доброкачественный процесс, говорит Алинк. Это биологическая реакция, сродни последнему шагу на выживание овоща, все еще живущего метаболизмом, которая превращает твердую луковицу в кашеобразное месиво.

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Как и многие другие корнеплоды, лук продолжает дышать после уборки урожая. Это дыхание - процесс, в ходе которого потребляется кислород и выделяется углекислый газ, поддерживает жизнь и активность клеток.

Но в условиях холода внутренние системы лука срабатывают неправильно, принимая холод за угрозу. В результате этого происходит перепроизводство сахаров, которые разрушают стенки клеток, что приводит к размягчению текстуры и ускорению порчи.

Однако температура - это только часть этого разрушительного уравнения. Влажность, еще один коварный виновник порчи продуктов, ускоряет этот процесс, способствуя росту плесени и бактерий. В этой богатой влагой среде даже самые благие намерения могут быть сведены на нет.

Алинк подчеркивает, что лук должен храниться в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте - в условиях, имитирующих подземный покой, который он когда-то знал. Она указывает на такие альтернативы, как сетчатые мешки, проволочные корзины или даже нейлоновые чулки для тех, кто серьезно относится к срокам хранения.

Интересно, что лук реагирует на тепло совершенно по-другому. Вместо того чтобы размягчаться, он направляет свою энергию на рост, проращивая зеленые побеги в попытке восстановиться.

Хотя эти побеги съедобны, их появление означает, что лук уже израсходовал свои запасы сахара, оставив после себя более резкий и горький вкус. Это природный способ переработки, хотя и не самый идеальный для приготовления пищи.

Тем не менее, не весь лук одинаковый по своим потребностям в хранении. Нарезанный или очищенный лук без исключения должен храниться в холодильнике. Их открытая мякоть, уязвимая для быстрого вторжения микроорганизмов, требует герметичной среды.

Алинк советует плотно заворачивать использованный лук и хранить его в герметичных контейнерах или пакетах на молнии, чтобы сохранить его свежесть и безопасность.

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