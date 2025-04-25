Что было на самом деле: ученые приблизились к разгадке тайны жуткого захоронения из Словакии

В 2022 году вблизи словацкого города Врабле исследователи обнаружили массовое захоронение 38 человек, причем 37 из них были обезглавлены. Место находки, которое датируется периодом между 5250 и 4950 годами до нашей эры, вызвало обсуждение среди ученых.

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Об этом пишет IFLScience.

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По словам профессора, доктора Мартина Фурхольта, который возглавлял проект, находка превзошла все их ожидания. Скелеты нашли в запутанной куче на площади около 15 квадратных метров, что затрудняло различение отдельных лиц.

"В массовых захоронениях с нечетким расположением идентификация личности обычно базируется на черепе, поэтому эта находка является особенно сложной ситуацией при раскопках", — добавил Фурхольт.

Состояние и расположение костей вызвало вопросы: было ли это результатом насилия, болезни или какого-то ритуала? Антрополог Катарина Фукс из Кильского университета предположила, что процесс захоронения мог быть сложным.

Некоторые кости были расположены не в анатомическом порядке, что указывает на то, что уже разложенные останки могли быть переложены. Кроме того, сохранение первого шейного позвонка в некоторых телах свидетельствует о том, что головы были удалены осторожно, что ставит под сомнение теорию массовой казни.

Некоторые кости были расположены не в анатомическом порядке, что указывает на то, что уже разложенные останки могли быть переложены Фото: Institute for Pre- and Protohistoric Archaeology/Kiel University

Одна из основных теорий заключается в том, что это место отражает культурную практику, а не массовое убийство. Исследователи предполагают существование "культа смерти", когда черепа были удалены как часть церемонии или духовной традиции. Это подтверждается состоянием некоторых костей, которые намекают на преднамеренную посмертную обработку.

Дальнейший анализ, в частности анализ ДНК, радиоуглеродный анализ и исследование стабильных изотопов, может выявить, были ли эти люди из одной общины, имели ли они общие родственные связи и умерли ли от болезни. Ученые также могут определить, происходили ли захоронения одномоментно или в течение длительного периода.

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Понимание того, что произошло в этом месте, может изменить представление о том, как раннеевропейские общества относились к своим умершим.

Независимо от того, было ли это обусловлено верой, необходимостью или конфликтом, захоронение с Врабле открывает возможность исследовать то, как люди когда-то осмысливали смерть.

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