Опасный рак мозга раскрыл свою уязвимость: ученые выяснили способ борьбы с медуллобластомой

В опасном и агрессивном мире детских опухолей головного мозга медуллобластома представляет собой особо грозного противника, распространяясь на лептоменингис - нежные мембраны, окутывающие головной и спинной мозг. Однако ученые узнали, как можно изменить ситуацию.

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Об этом пишет eCancer.

Прогрессирование медуллобластомы часто предвещает мрачный прогноз, бросая вызов как врачам, так и исследователям. Недавние исследования раскрыли тайную связь между опухолевыми клетками и окружающей их средой, проливая свет на потенциальные терапевтические пути ее лечения.

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Совместное исследование, проведенное учеными из Медицинского колледжа Бэйлора, Техасской детской больницы и Больницы для больных детей в Торонто, опубликованное в журнале Nature Cell Biology, посвящено изучению этого феномена.

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Команда, в которую входят доктор Майкл Д. Тейлор и доктор Намал Абейсундара, сосредоточилась на взаимодействии между метастатическими клетками медуллобластомы и лептоменингеальными фибробластами.

Результаты исследования показали, что опухолевые клетки выделяют тромбоцитарный фактор роста (PDGF) - белок, который рекрутирует и перепрограммирует эти фибробласты в опухолеспецифические менингеальные фибробласты.

Эти перепрограммированные клетки, в свою очередь, вырабатывают костные морфогенетические белки (BMP4 и BMP7), способствуя созданию благоприятной среды для роста и распространения опухоли.

Это открытие указало ученым на ранее не признанный каскад межклеточных коммуникаций, включающий PDGF и BMP-сигнализацию. Подробнее изучив этот путь, исследователи обнаружили динамику взаимодействия между опухолевыми клетками и их микроокружением, что позволило им понять механизмы, лежащие в основе прогрессирования лептоменингеальных заболеваний.

Исследование также показало, что нарушение этой связи может препятствовать прогрессированию болезни. На животных моделях применение антитела, нейтрализующего рецептор PDGF, значительно улучшило показатели выживаемости, что говорит о перспективности терапевтической стратегии, направленной на взаимодействие опухоли с микроокружением.

Помимо медуллобластомы, эти результаты могут иметь и более широкий спектр применения. Такие виды рака, как меланома и рак молочной железы, также метастазируют в лептоменингис, что указывает на возможность аналогичных межклеточных взаимодействий. Таким образом, результаты этого исследования могут стать основой для разработки подходов к лечению различных злокачественных новообразований, заявили авторы.

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