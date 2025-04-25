Мемы превратили в оружие: ученые заявили, что их используют для разжигания конфликтов

Все редко начинается с шумихи. Прежде чем конфликт выльется в насилие, он часто тихо закипает на заднем плане в виде недоверия в обществе, бурлящей риторики и неустанного потока визуальной информации, которая разжигает рознь и искажает реальность. И мемы являются его центральной частью, считают ученые.

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Об этом пишет The Conversation.

Сегодня подготовка к глобальным конфликтам все чаще происходит в социальных сетях, а не на шепотных совещаниях или в заполненных дымом военных комнатах. На цифровых аренах, заполненных подделанными изображениями, язвительными мемами и видеороликами с оружием, целые общества подталкиваются к беспорядкам одним движением пальца.

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Что на самом деле означают эти визуальные сигналы и как они действуют в качестве предвестников политического насилия - вопрос, на который ученые начинают отвечать с удивительной ясностью.

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Профессор инженерного факультета Университета Нотр-Дам, Тим Венингер, и Эрнесто Вердеха, доцент кафедры исследований мира и глобальной политики того же вуза, входят в состав междисциплинарной группы, изучающей, как меняется визуальный контент в Интернете во время политических кризисов.

Их исследование, опубликованное в журнале Information, Communication and Society, показало, что такие изменения не случайны - они носят систематический, стратегический и глубокий характер. Например, за несколько дней до вторжения России в Украину в 2022 году российские микроблогеры наводнили приложение для обмена сообщениями Telegram манипулируемыми изображениями и подстрекательскими постами.

Всплеск активности был очевидным: общее количество сообщений увеличилось почти на 9 000%, а количество манипуляций с изображениями - более чем на 5 000%.

Этот приток отредактированных изображений, от вводящих в заблуждение мемов до глубоко искаженных фотографий, не был случайностью. Это был рассчитанный маневр, чтобы повлиять на восприятие, оправдать агрессию и выставить оппонентов некомпетентными или бесчеловечными.

Один из мемов высмеивал антипутинского журналиста Аркадия Бабченко, используя наложенный текст и подмененные лица, чтобы принизить его инсценированное убийство украинской разведкой. Фраза «геймеры не умирают, они возрождаются» была не просто интернет-юмором - это было риторическое оружие, предназначенное для высмеивания и делегитимации.

Чтобы обнаружить и расшифровать эти изображения, команда из Нотр-Дама использовала набор инструментов искусственного интеллекта, специально разработанных для выявления цифровых изменений. Но какими бы продвинутыми ни были эти системы, искусственный интеллект сам по себе не может уловить политические тонкости или культурные отсылки, заложенные в изображениях.

Пример обработки изображений с помощью ИИ, разработанного учеными Фото: William Theisen

Например, поддельное изображение президента Франции Макрона, сидящего рядом с украинским чиновником, может быть отвергнуто машиной. Однако для политолога это отражает попытку посеять сомнения среди украинцев в европейской солидарности, противопоставляя смелость одной группы и нерешительность другой.

Инновация команды заключается в объединении вычислительной мощности с человеческой проницательностью. ИИ группирует визуально схожий контент, но распаковывать смысл, связывая схемы манипуляций с более широкими нарративами и геополитическими программами, приходится экспертам-людям.

Таким образом, они превращают данные в предвидение. Визуальные мемы, которые раньше считались цифровым пустяком, теперь становятся важнейшими индикаторами надвигающихся потрясений.

Убедительным выводом является огромный масштаб визуальной интернет войны. Только в этом исследовании было проанализировано более 6 миллионов сообщений и 3 миллионов изображений из почти тысячи аккаунтов Telegram. И это только один уголок интернета.

Поскольку мировые конфликты продолжают вестись не только с помощью оружия, но и с помощью пикселей, понимание того, как изображения манипулируют людьми, становится крайне важным. Для политиков эта работа предлагает больше, чем просто понимание - это система предупреждения, шанс заметить бурю до того, как она разразится.

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