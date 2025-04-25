Всего 300 грамм курицы могут убить нас: ученые узнали о новой опасности мяса птицы

Курица часто является основным блюдом на обеденных столах во всем мире. От жареной курицы с хрустящей корочкой до филе грудки на гриле в салате «Цезарь» - трудно отрицать ее универсальную привлекательность. Однако новое исследование раскрыло ее смертельную опасность для нас.

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Об этом пишет EatingWell.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients и проведенное под руководством доктора Катерины Бонфиглио из Национального института рака «Фонд Паскаля», показало, что у людей, потребляющих более 300 граммов мяса птицы в неделю, риск смерти от рака желудочно-кишечного тракта был на 27% выше, чем у тех, кто съедал менее 100 граммов.

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В исследовании, в котором на протяжении почти двух десятилетий наблюдалось более 4 000 человек, использовались медицинские интервью, муниципальные записи и стандартные измерения состояния здоровья для отслеживания диетических привычек и состояния людей.

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Смертельный риск для миллионов: красное мясо связали с развитием диабета

Хотя в исследовании тщательно учитывались возраст, пол и предшествующие заболевания, его выводы остаются обсервационными и свидетельствуют о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи.

В некоторых случаях риск, связанный с высоким потреблением мяса птицы, оказался даже более выраженным, чем с красным мясом, особенно среди мужчин, у которых риск смерти от рака желудочно-кишечного тракта увеличивался более чем в два раза при высоком потреблении мяса птицы.

Тем не менее, в целом рацион участников склонялся к средиземноморской диете, которая обычно ассоциируется с лучшим здоровьем, что усложняет любые черно-белые выводы.

Примечательно, что в исследовании не учитывалось, как готовилась птица и подвергалась ли она обработке. Это имеет значение, так как методы приготовления пищи при высокой температуре, такие как гриль и жарка, могут привести к образованию канцерогенных соединений, таких как гетероциклические амины.

Прошлые исследования связывали их с повышенным риском развития рака желудочно-кишечного тракта. Кроме того, частое употребление в пищу продуктов из птицы, прошедших ультра-обработку, может привести к появлению дополнительных жиров, солей и консервантов в организме, что добавляет еще один уровень риска.

Несмотря на эти опасения, курица по-прежнему обладает ценными питательными веществами, например, витамином B12 и селеном - при умеренном потреблении и здоровом приготовлении.

Разнообразие и способ приготовления имеют такое же значение, как и количество, считают ученые. Включая в рацион различные источники белка, ограничивая количество обработанных продуктов и выбирая более щадящие способы приготовления, такие как запекание или приготовление на пару, вы сможете сохранить полезные свойства птицы, не подвергая ее риску.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.