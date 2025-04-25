Из чашки Петри прямиком на стол: японские ученые вырастили мясо курицы в биореакторе

Может быть, она еще и не кудахчет, но будущее искусственной курицы скоро может наступить. Хотя идея выращенного в лаборатории мяса витает на краю пищевых технологий уже более десяти лет, она только сейчас начинает подавать признаки выполнения своих смелых обещаний. Таким признаком стали недавно выращенные учеными куриные нагетсы.

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Об этом пишет Cosmos.

До недавнего времени путь от чашки Петри до обеденной тарелки был скорее научной фантастикой, чем реальностью супермаркета, особенно когда дело доходило до создания отрубей, которые на ощупь и при жевании были бы похожи на настоящие.

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Исследователи из Токийского университета, возможно, только что решили самый сложный нюанс этой проблемы. Их последняя инновация, опубликованная в журнале Trends in Biotechnology, может изменить ситуацию.

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Всего 300 грамм курицы могут убить нас: ученые узнали о новой опасности мяса птицы

Команда под руководством профессора Шоджи Такеучи разработала "биореактор из полых волокон" — специализированное устройство, способное производить более 10 граммов цельной куриной мышцы.

В отличие от предыдущих попыток, которые в основном давали бесструктурную кашицу, эта система имитирует важнейшую особенность живых организмов: сосудистые сети. В биореакторе используется более 1000 полупроницаемых полых волокон, каждое шириной всего 0,3 миллиметра, для равномерной доставки питательных веществ через плотно упакованную ткань, подобно тому, как капилляры снабжают мышцы настоящих животных.

Эти волокна используются в системах фильтрации воды и аппаратах для диализа — случай, когда медицинская инженерия незаметно переходит в сферу производства мяса. Проводя среду для выращивания клеток через эти мельчайшие трубки, система побуждает мышечные клетки расти толстыми, выровненными слоями, повторяя структуру традиционных кусков мяса, таких как куриная грудка.

Выращенное в биореакторе мясо, несмотря на свои размеры, может стать настоящим научным прорывом Фото: Shoji Takeuchi, The University of Tokyo

Такеучи отмечает, что ключевым моментом было "расположение полых волокон с микроскопической точностью", чтобы питательные вещества попадали в каждую клетку, чего предыдущие попытки выращивания мяса в лабораторных условиях в значительной степени не достигли.

Однако впереди у ученых еще много трудностей. Масштабирование процесса для получения более крупных кусков требует лучшей доставки кислорода, а удаление этих волокон в настоящее время — ручная и деликатная операция и оно должно быть автоматизировано.

Исследователи изучают съедобные или перерабатываемые волокнистые материалы и искусственные переносчики кислорода, которые функционируют подобно красным кровяным тельцам, чтобы повысить жизнеспособность.

Эти усовершенствования пойдут на пользу не только культивируемому мясу: те же принципы могут сыграть свою роль в регенеративной медицине и мягкой робототехнике, оказав широкое влияние за пределами пищевой промышленности.

Пока эта японская инновация находится на ранней стадии, волна культивированного мяса уже достигла берегов Австралии и Новой Зеландии. Недавно Совет по пищевым стандартам Австралии и Новой Зеландии (FSANZ) одобрил первый продукт из перепелов, выращенных в клетках, от австралийской компании Vow Group, что открывает путь к выходу на рынок новых продуктов, выращенных в лабораторных условиях.

Ранее Фокус писал о скором поступлении искусственного мяса в продажу в США. Все больше стран дают зеленый свет искусственно выращенному мясу в качестве более экологичной и гуманной альтернативе традиционным методам производства.

Также Фокус писал о скрещивании генов свиньи с бобами, которые начали производить настоящий свиной белок. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

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