Не от мира сего: почему люди не имеют волосяного покрова, подобного другим животным

Ответы на некоторые вопросы скрыты в самой структуре жизни - в наших генах. И загадка того, почему люди ходят по Земле относительно безволосыми по сравнению с нашими кузенами-млекопитающими, уже много веков хранится в этом генетическом подполье.

Related video

Об этом пишет The Conversation.

Густой мех собак, кошек или горилл кажется упущенной эволюционной возможностью для человека. Но исследователи разгадали эту многовековую загадку и нашли ответ, который коренится скорее в поту и выживании, чем в эстетике.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Доцент кафедры вычислительной и системной биологии Питтсбургского университета, Мария Чикина, вместе со своей командой приступила к масштабному исследованию, опубликованному в журнале eLife, сравнив генетические данные 62 различных млекопитающих.

Важно

Секрет волос Рапунцель: ученые рассказали, почему у некоторых людей они растут быстрее

В результате молекулярного анализа живых существ, от броненосцев до человека, они обнаружили, что все генетические компоненты, необходимые для создания шубы на всем теле, по-прежнему находятся в геноме человека. Разница заключается в переключателях: у человека многие из этих генов, связанных с волосами, просто выключены, или, как говорят генетики, «понижены».

Волосы служат не только для эстетической привлекательности - это важнейший эволюционный инструмент. Они регулируют температуру тела, служат сенсорным продолжением кожи, защищают от ультрафиолета и даже помогают скрываться и маскироваться.

Даже у современных людей их расположение со временем изменилось. Например, более густые волосы на голове служат защитой от солнца, а более грубые в области подмышек и паха способствуют терморегуляции, помогая эффективнее рассеивать пот. Это очень приспособляемая особенность, но эволюция посчитала ее менее важной для Homo sapiens, когда они миллионы лет назад вышли в африканскую саванну.

Около семи миллионов лет назад человек отделился от шимпанзе и других приматов. С этим расхождением появилось одно важнейшее преимущество для выживания - потливость. В отличие от большинства млекопитающих, у человека появилось большое количество потовых желез, что позволило эффективно выводить тепло через испарение.

Потеря волос на теле способствовала этому процессу. Фактически, эта особенность сыграла ключевую роль в охотничьих стратегиях, основанных на выносливости, в частности, в охоте с упорством, когда ранние люди догоняли добычу, а не перегоняли ее.

Хотя у современных людей, как правило, на большей части тела имеются лишь тонкие веллусные волосы, редкие генетические заболевания, такие как гипертрихоз, резко оживляют дремлющие гены. Это редкое заболевание, иногда называемое «синдромом оборотня», приводит к чрезмерному росту волос по всему телу.

История Петруса Гонсальвуса, испанца XVI века с гипертрихозом, который был подарен французскому двору в клетке и впоследствии стал реальным вдохновителем сказки «Красавица и чудовище», иллюстрирует, насколько мощно могут пробудиться эти замолчавшие гены.

Эволюционный компромисс природы очевиден: сбросив густой мех и усилив систему внутреннего кондиционирования, люди получили преимущество в выносливости, что в конечном итоге изменило биологию всего нашего вида.

Как бы странно это ни звучало, но безволосость не была косметическим выбором - это была стратегия выживания, которая переписала правила нашего выживания.

Ранее Фокус писал, что интервальное голодание — не работает. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Джона Хопкинса, дало понять — на изменение веса больше всего влияет размер и частота приемов пищи, а не интервал между ее приемами.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли способы избавления от седины. Новое исследование ученых изучало сложную тему реагирования наших волос на стресс, а также методы их восстановления после тяжелых жизненных ситуаций.