Близнецы захватывают мир: сегодня их рождается на 30% больше, чем когда-либо

Сейчас рождается больше близнецов, чем когда-либо за всю историю человечества. Этот рост, отмеченный в десятках стран, не является результатом случайности или генетики, а представляет собой измеримый результат того, как изменилась репродуктивная функция человека за последние десятилетия.

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Об этом пишет The Irish Times.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Human Reproduction, с 1980-х годов число рождений близнецов в мире выросло более чем на 30%, и теперь ежегодно рождается около 1,6 миллиона близнецов.

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Профессор Кристиан Монден из Оксфордского университета, возглавивший исследование, отметил, что «относительное и абсолютное число близнецов в мире сейчас выше, чем когда-либо с середины XX века».

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Данные, собранные в более чем 100 странах, показали, что рост числа близнецов почти полностью обусловлен увеличением числа братских близнецов - близнецов, рожденных из двух отдельных яйцеклеток.

Основной причиной такого сдвига является растущее использование вспомогательных методов репродукции, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Когда в ходе ЭКО имплантируется более одного эмбриона - что часто делается для повышения шансов на беременность, - вероятность рождения близнецов возрастает.

По оценкам ученых, около 30% беременностей, наступивших в результате ЭКО, заканчиваются многоплодием, в то время как естественная частота рождения близнецов составляет примерно 1 на 80 родов. Эта тенденция особенно заметна в регионах с высоким уровнем дохода, где лечение бесплодия более доступно.

Увеличение числа близнецов не в равной степени затронуло все типы близнецов. Количество монозиготных, или однояйцевых, близнецов остается стабильным на протяжении долгого времени.

Это объясняется тем, что однояйцевые близнецы появляются случайно, когда одна оплодотворенная яйцеклетка делится на две, и на этот процесс не влияют ни методы лечения бесплодия, ни возраст матери.

Напротив, рост числа дизиготных, или братских, близнецов тесно связан с такими внешними факторами, как репродуктивные технологии и увеличение среднего возраста матерей - оба этих фактора повышают вероятность двойной овуляции.

В Африке, несмотря на самый низкий доступ к лечению бесплодия, по-прежнему отмечаются самые высокие в мире показатели естественного рождения близнецов, в первую очередь благодаря генетике.

В странах Центральной Африки число двойняшек постоянно превышает 18 на 1000 родов, что намного выше среднемирового показателя. В то же время в Азии и Латинской Америке наблюдается самый резкий рост числа близнецов, обусловленный распространением технологий помощи при беременности в последние десятилетия.

Еще один фактор, способствующий этому демографическому сдвигу - отложенное родительство. Пожилые женщины, особенно старше 35 лет, с большей вероятностью выделяют более одной яйцеклетки за цикл. Поскольку все больше людей предпочитают заводить детей на более поздних этапах жизни, часто с помощью лечения бесплодия, вероятность рождения двойни естественным образом возрастает, заключили авторы.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые средства гигиены могут приводить к преждевременным родам. Об этом говориться в новом исследовании.

Также Фокус писал о том, как наука развенчала миф, гласящий, что братья и сестры это генетические копии. Они поделились фактами, опровергающими устоявшееся утверждение о "50-процентном обмене генами" между братьями и сестрами и другими близкими родственниками.