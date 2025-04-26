Вакцина от лишая может победить деменцию: ученые обнаружили ее необычное влияние на наш мозг

Иногда самые неожиданные союзники в борьбе со сложными заболеваниями появляются там, где их никто не ждал. Так, недавно исследователи заявили, что вакцина от лишая может помочь в борьбе с разрушительной болезнью мозга.

Related video

Об этом пишет Prevention.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Nature, ученые обнаружили, что вакцина против опоясывающего лишая может значительно снизить риск развития деменции.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Под руководством Паскаля Гельдсетцера, кандидата наук, профессора медицины Стэнфордского университета, группа исследователей представила данные, свидетельствующие о том, что прививка от вируса опоясывающего лишая может принести неожиданную пользу мозгу.

Важно

Один удар может привести к деменции: ученые выявили новые последствия травмы мозга

Гельдсетцер отметил, что полученные им результаты указывают на вероятную причинно-следственную связь, заявив, что защитный эффект вакцины «значительно превышает эффект существующих фармакологических средств от деменции».

Опоясывающий лишай, также известный как опоясывающий герпес, возникает, когда вирус varicella-zoster, ответственный за ветряную оспу, реактивируется в более позднем возрасте. Заболевание поражает от 20 до 30% людей, особенно старше 50 лет, и часто проявляется в виде болезненной, покрывающейся волдырями сыпи.

Ослабленная иммунная система играет определенную роль в его возрождении, а активность вируса в нервной системе давно подозревается в том, что он может способствовать развитию неврологических проблем, включая снижение когнитивных способностей.

Вакцина Shingrix - прививка из двух доз, эффективность которой, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), составляет более 90%, стала важным шагом в профилактике опоясывающего лишая, а теперь, возможно, и гораздо большим.

Исследование, проведенное учеными из Стэнфорда, отличалось от предыдущих тем, что использовало уникальную ситуацию в Уэльсе, где вакцина против опоясывающего лишая была введена в действие 1 сентября 2013 года, разделив права на прививку строго по дате рождения.

Изучив медицинские карты более 280 000 взрослых, у которых изначально не было деменции, исследователи обнаружили поразительное снижение числа диагнозов деменции на 20% среди тех, кто прошел вакцинацию. Эффект оказался еще сильнее у женщин, что, возможно, связано с известными биологическими различиями в иммунных реакциях и характере заболеваний у разных полов.

Анализ медицинских записей из таких стран, как Англия, Австралия, Новая Зеландия и Канада, подтвердил полученные результаты, еще больше укрепив потенциал вакцины как средства защиты от деменции.

С возрастом наш мозг становится все более восприимчивым к внешним факторам, вызывающим болезни Фото: Unsplash/CC0 Public Domain

Доктор Маниша Парулекар, врач-гериатр и директор Медицинского центра Университета Хакенсак, подчеркнула важность исследования, отметив, что воспаление нервной системы, вызванное опоясывающим лишаем, может способствовать повреждению мозга и потере памяти со временем.

Поскольку в настоящее время существует мало средств для борьбы с деменцией, безопасная и существующая вакцина, обеспечивающая даже частичную защиту, стала бы грандиозным достижением, считают ученые.

По данным NIH, 42% одних лишь американцев старше 55 лет могут заболеть деменцией. Снижение риска на 20%, как предполагается в данном исследовании, может повлиять на миллионы жизней при широком применении.

Хотя доктор Гельдсетцер подчеркивает необходимость проведения окончательных клинических испытаний для установления причинно-следственной связи, первые данные свидетельствуют о том, что обычная прививка от опоясывающего лишая может незаметно стать краеугольным камнем в сохранении здоровья мозга для будущих поколений.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.