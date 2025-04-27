Предохранение нового поколения: ученые создали контрацептив для мужчин, действующий 2 года

В течение десятилетий, когда речь шла о предохранении от беременности, почти вся ответственность ложилась на плечи женщин. Однако сейчас наметился небольшой, но потенциально революционный сдвиг, который впервые в современной истории может возложить это бремя на мужчин.

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Об этом пишет Gizmodo.

В недавно опубликованном пресс-релизе биотехнологическая компания Contraline сообщила, что ее экспериментальный мужской контрацептив под названием ADAM преодолел критический двухлетний рубеж в первом клиническом испытании на людях.

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Хотя результаты испытаний еще не опубликованы ни в одном рецензируемом научном журнале, Contraline объявила о планах представить более подробные результаты на встрече Американской урологической ассоциации (AUA) 26 апреля.

Важно

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Имплантат ADAM действует путем введения водорастворимого гидрогеля в vasa deferentia - важнейшие трубки, по которым сперматозоиды попадают из яичек в уретру. Физически блокируя прохождение сперматозоидов без прекращения эякуляции, эта незначительная негормональная процедура может предложить мужчинам новый вариант долгосрочной контрацепции, который находится между презервативами и постоянной вазэктомией.

Главный медицинский директор компании Contraline, Александр Пастушак, выразил оптимизм, подчеркнув, что ADAM был разработан специально для двухлетнего срока действия, что соответствует прямым отзывам, полученным в ходе исследований потребителей.

По словам создателей первые результаты выявили следующее: у двух участников испытаний через 24 месяца была выявлена азооспермия - полное отсутствие сперматозоидов в сперме. Более ранние данные свидетельствуют о том, что ADAM обеспечивает снижение количества подвижных сперматозоидов от 99,8 до 100 % уже через месяц после процедуры.

Такие показатели, по словам соучредителя и генерального директора Contraline Кевина Айзенфратса, приближают продукт к уровню надежности, обычно присущему женским контрацептивам длительного действия, таким как внутриматочные спирали - устройствам, которым доверяют миллионы женщин по всему миру за их эффективность и долговечность.

Несмотря на то, что на данный момент не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов или неожиданных проблем с безопасностью, история ADAM не лишена предостережений. Джон Оутли, профессор Школы молекулярных бионаук Университета штата Вашингтон, отметил, что, несмотря на многообещающие результаты, в настоящее время нет публичных доказательств обратимости имплантата.

Он также задался вопросом, как мужчины отреагируют на физическую блокировку путей сперматозоидов в долгосрочной перспективе, и предположил, что многие из них, если им будет предоставлен выбор, предпочтут неинвазивные таблетки или пластырь.

Это вызывает серьезную обеспокоенность, учитывая, что мужчины традиционно проявляют большую нерешительность в отношении хирургических методов контрацепции по сравнению с женщинами.

Однако более широкий взгляд на современные тенденции в области контрацепции показывает, что люди не так уж противятся процедурным методам, как можно было бы предположить.

В период с 2017 по 2019 год, согласно данным, 10,4% женщин в возрасте от 15 до 49 лет выбирали обратимые контрацептивы длительного действия, такие как внутриматочные спирали или имплантаты, что лишь немного уступает 14%, которые полагались на ежедневные оральные контрацептивные таблетки.

Если ADAM в конечном итоге окажется безопасным, эффективным и действительно обратимым, он действительно может занять существенную нишу, предлагая мужчинам вариант, сочетающий в себе постоянство вазэктомии и гибкость современных противозачаточных имплантатов - то, чего давно не хватало миру контрацепции.

Ранее Фокус писал про право на нормальную жизнь. В Великобритании создают тестостероновый пластырь для женщин в менопаузе, который может стать как глобальной инновацией, так и зерном раскола среди ученых и сотрудников сферы медицины.

Также Фокус писал о том, что гормоны в контрацептивах можно снизить на 90%, не влияя при этом на их эффективность. Группа ученых обнаружила, что количество гормонов в обычных контрацептивах может быть значительно уменьшено, но при этом они по-прежнему эффективно предотвращают овуляцию.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.