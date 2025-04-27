Внезапные провалы в никуда: ученые объяснили, почему мы случайно зависаем посреди дня

Иногда наш разум совершает «акт исчезновения», который кажется почти волшебным: мысли, некогда занятые и шумные, просто исчезают, оставляя после себя чистый пробел посреди дня. И на это есть необычная научная причина.

Related video

Об этом пишет The Debrief.

Такое поведение мозга — это отнюдь не простое погружение в дневные грезы и не случайное переключение сознания с одной мысли на другую. Это нечто более глубокое, спокойное и до сих пор недостаточно изученное.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Новая статья, недавно опубликованная в журнале Trends in Cognitive Sciences, посвящена этому явлению, называемому «отключением сознания», и показывает, что отсутствие мыслей может быть гораздо более структурированным опытом, чем считалось ранее.

Важно

Тайна, хранящаяся с пеленок: в нашем мозгу обнаружили запертые воспоминания о младенчестве

В статье, подготовленной междисциплинарной командой нейробиологов и философов со всего мира, были собраны результаты 80 исследований, включая собственные работы ученых по визуализации мозга.

Соавтор работы Дженнифер Виндт из Университета Монаша объясняет: «Такой опыт столь же интимный и непосредственный, как и тот, что связан с мыслями», подчеркивая цель исследователей - сопоставить «пустой ум» с родственными состояниями, такими как медитация.

Вместо случайных пробелов, такая пустота разума предлагается как отдельное состояние, которое ставит под сомнение предположение о том, что он всегда занят какими-то мыслями.

Используя технологии ЭЭГ и фМРТ для мониторинга активности мозга в реальном времени, исследователи обнаружили, что отключение сознания часто следует за периодами интенсивного сосредоточения или лишения сна.

Мозг в эти моменты отражает паттерны, наблюдаемые при сонливости: сердцебиение падает, зрачки сужаются, а сложность сигналов мозга снижается, что свидетельствует о частичном отключении, напоминающем «локальные эпизоды сна».

Этот феномен сродни тому, что крошечные, незаметные дремоты происходят в разных областях мозга, в то время как человек, казалось бы, бодрствует и функционирует, подобно тому, как ночью часть города может быть без света, в то время как другие остаются освещенными.

Интересно, что отключение сознания не всегда связано с усталостью. В некоторых случаях оно возникает из-за чрезвычайно быстрого мышления, которое перегружает мозг, приводя к временному отключению речи, памяти и центров волевого контроля, таких как область Брока и гиппокамп. Это похоже на то, как если бы мозг, перегруженный транспортом, просто временно перекрыл дороги, чтобы расчистить затор.

Исследование также показало, насколько часто происходит отключение сознания - примерно от 5 до 20% бодрствования. Особенно часто это происходит при выполнении длительных монотонных заданий или после напряженной работы, и чаще всего это проявляется у людей с такими заболеваниями, как СДВГ, тревожное расстройство и синдром Клейна-Левина, редкое неврологическое расстройство.

Ведущий автор исследования Томас Андрильон утверждает, что вместо того, чтобы рассматривать отключение сознания как глюк или признак рассеянности, оно заслуживает признания как значимый и динамичный компонент человеческого сознания.

Понимая множество «оттенков» опыта между полным осознанием и его пустотой, ученые надеются раскрыть более богатые и нюансированные модели человеческого разума.

Как красноречиво выразилась команда, даже тихие промежутки в нашей психической жизни могут содержать некоторые из самых глубоких подсказок о том, как на самом деле функционирует мозг.

Ранее Фокус писал об обнаружении редкого гена, дающего надежду на излечение болезни Альцгеймера. Открытие колумбийца, десятилетиями не поддававшегося болезни Альцгеймера, несмотря на генетическую предрасположенность, привело к интригующим открытиям в нашем понимании этого заболевания.

Также Фокус писал о семи простых привычках, улучшающих работу мозга. От ежедневной навигации по улицам до общения с подростками — миллионы ежедневных активностей незаметно улучшают его продуктивность.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.