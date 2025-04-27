Изгонял демонов и совершил убийство: горе-экзорцист случайно лишил жизни мать и собаку

Нечто древнее снова проникает в современную жизнь, и это не проходит бесследно для некоторых. И в пригородах, и в городах понятие демонической одержимости и отчаянные, хаотичные попытки изгнать ее, снова набирает силу. Недавно, такой «обряд» закончился страшной трагедией.

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Об этом пишет People.

На прошлой неделе Форт-Уэрт, штат Техас, стал последним фоном для этого тревожного возрождения опасной практики. Согласно полицейским отчетам, 23-летний Александр Вальдес предположительно убил свою мать, 58-летнюю Терезиту Сейсон, во время, как он выразился, "неудачного экзорцизма".

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Офицеры, отреагировавшие на анонимный звонок, нашли Вальдеса окровавленным и сжимающим в руках Библию. Он якобы сказал им: "Это был экзорцизм", а затем непоследовательно добавил, что он занимался колдовством, чтобы убить ее.

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Вальдес, предположительно, записал все происходящее на видео и выложил его в Snapchat. Обеспокоенные зрители вовремя предупредили власти и раскрыли ужасающую сцену, в которой, по трагической случайности, погибла и семейная собака.

Этот жестокий инцидент, хотя и шокирующий, является частью более широкой тенденции, зафиксированной такими экспертами, как Борис Гершман, исследователь в области социальной экономики. В своей работе Гершман подчеркивает, что вера в колдовство и экзорцизм, как правило, возрастает в периоды социальных потрясений, тревог и всеобщего пессимизма.

Специалисты в области психического здоровья утверждают, что подобные инциденты усугубляются неработающей системой психиатрической помощи, в которой люди, нуждающиеся в критическом вмешательстве, часто остаются без внимания, что иногда приводит к летальному исходу. В таком климате древние страхи всплывают на поверхность, маскируясь под новые тенденции и старые мифы.

Проблема усугубляется появлением новой породы псевдорелигиозных авторитетов, которые превратили экзорцизм в зрелище — и в бизнес-модель. Журналист Сэм Кестенбаум описал этот тревожный феномен в своем глубоком исследовании, познакомившись с такими фигурами, как Грег Локк, проповедник из Теннесси, который организует экзорцизм в прямом эфире.

Локк, чей контент размывает границы между религиозным рвением и политическим заговором, превратил современные тревоги в медиаимперию с беспилотниками, съемочными группами, подкастами и книгами — все они предлагают так называемые духовные исцеления нации, все больше теряющей доверие к науке и правительству.

Атмосфера, которой пользуются Локк и другие, очень сильна. Как лаконично выразился Кестенбаум, Америка чувствует себя "проклятой землей" — на нее навалились сатанинские паники в пригородах, жестокие социальные беспорядки, разрушающиеся городские центры и всепроникающие цифровые страхи.

В такой обстановке неудивительно, что отчаявшиеся люди ищут мощные, пусть и ошибочные, ритуалы, чтобы вернуть себе хоть какое-то чувство контроля, даже если это ведет их по страшным и трагическим путям, заключает журналист.

Опрос, проведенный в 2020 году, показал, что вера в одержимость демонами — не редкость в США: около 40% взрослых подтверждают ее существование. Устойчивость сверхъестественных верований, усиленная экономической нестабильностью и социальной раздробленностью, создает леденящий душу фон для событий, развернувшихся в Форт-Уэрте, где настоящие демоны, преследующие общество, могут быть не сверхъестественными, а структурными и психологическими.

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