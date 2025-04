Анестезия не такая уж и "общая": ученые заявили о ее разном влиянии на мужчин и женщин

Спокойное погружение в бессознательное состояние во время операции скрывает целый мир сложностей. Общая анестезия, которая, как долгое время считалось, действует на пациентов одинаково, на самом деле может по-разному действовать на мужчин и женщин, выяснили ученые.

Об этом пишет Live Science.

Несмотря на появляющиеся намеки на половые различия, современная медицинская практика остается неизменной и предусматривает одинаковое отношение к пациентам во время процедур независимо от их пола.

Доктор Элиша Петерсон, детский врач-терапевт и доцент Университета Джорджа Вашингтона, отмечает, что в настоящее время дозировка анестезии не корректируется в зависимости от пола. Исторически сложилось так, что в большинстве исследований участвовали белые мужчины, и до сих пор не хватает достоверных данных, полученных от женщин разного происхождения.

Вместо этого врачи полагаются на мониторинг мозговых волн во время операции, чтобы точно настроить дозировку в режиме реального времени и минимизировать такие риски, как «осознание анестезии» - редкое явление, когда пациенты ненадолго приходят в сознание, не чувствуя боли.

Давнее исследование, опубликованное в журнале British Journal of Anaesthesia, показало, что женщины быстрее просыпаются от анестезии, чем мужчины, особенно при использовании таких препаратов, как пропофол. Обзор 33 исследований, проведенный в 2023 году и опубликованный в том же журнале, показал, что женщины испытывают осознание анестезии на 38% чаще, чем мужчины, хотя боль отмечалась редко.

Интересно, что при этом в исследовании 2002 года, проведенном в Таиланде и опубликованном в журнале Journal of the Medical Association of Thailand, не было обнаружено сильных половых различий, а основной причиной осознания в небольшом количестве случаев была неадекватная анестезия.

Биологические причины этих тенденций все больше изучаются. Исследование, проведенное в 2024 году на мышах и людях и опубликованное в журнале PNAS, показало, что самки дольше теряют сознание и быстрее приходят в себя, что, возможно, связано с гормонами, такими как эстроген и тестостерон, которые влияют на такие области мозга, как гипоталамус.

Различия в дофаминовых системах мозга, регулирующих возбуждение и бодрствование, также могут тонко влиять на время восстановления у разных полов.

Несмотря на растущее количество доказательств, доктор Петерсон подчеркнула, что корректировать дозы анестезии в зависимости от пола пока не рекомендуется из-за рисков, таких как опасное снижение кровяного давления.

Такие инструменты, как мониторы мозга и тщательный анализ употребления пациентами алкоголя, который отражает чувствительность к анестетикам, предлагают более безопасные способы адаптации анестезии без риска для безопасности пациента, пока будущие исследования не дадут более четких ответов.

