Воспоминания в обмен на бургер: ученые обнаружили новую опасность вредной пищи

За соблазном лакомства с высоким содержанием сахара или жирной закуски скрывается воздействие, гораздо более глубокое, чем расширение талии или тиканье сердца, выяснили ученые. Без лишнего предупреждения, эти поблажки могут незаметно нарушить способность разума хранить и извлекать драгоценные воспоминания.

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Об этом пишет Cosmos.

Группа австралийских исследователей прояснила, насколько сильно диета может влиять на остроту ума, и показала, что ухудшение состояния начинается задолго до появления видимых признаков нарушений, таких как увеличение веса.

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Исследование, опубликованное в International Journal of Obesity и проведенное под руководством доктора Доминика Трана из Сиднейского университета, придало новый оттенок хорошо известным опасностям насыщенных жиров и рафинированного сахара.

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Команда Трана обнаружила, что эти продукты, печально известные как фундамент для ожирения, сердечных и раковых заболеваний, также незаметно подтачивают мыслительные способности и провоцируют нарушения работы мозга.

"Мы также знаем, что эти нездоровые привычки питания ускоряют наступление возрастного снижения когнитивных способностей у людей среднего и старшего возраста", — поделился Тран, подчеркнув, что даже дети и подростки не остаются в стороне.

Гиппокамп, нежная структура в форме морского конька, расположенная глубоко в височных долях мозга, особенно уязвим и страдает задолго до того, как вес тела покажет тревожное увеличение.

Профессор Фредерик Менье из Института мозга при Квинслендском университете, хотя и не принимал непосредственного участия в исследовании, добавил важный контекст. По мнению Менье, нейровоспаление, версия отека мозга после травмы, приводит к ухудшению пространственной памяти, когда в рационе присутствует большое количество насыщенных свободных жирных кислот, обычно содержащихся в жирном мясе и обработанных продуктах.

Проблема усугубляется тем, что диеты с высоким содержанием жиров снижают уровень нейротрофических факторов — молекулярных хранителей роста нейронов и формирования памяти, и даже могут способствовать развитию резистентности мозга к инсулину.

Однако, как отметил Менье, важно понимать, что не все жиры — злодеи: собственное производство мозгом свободных жирных кислот по-прежнему необходимо для здоровой работы памяти.

В исследовании Трана, которое вышло за рамки модели грызунов, приняли участие 55 студентов университета в возрасте от 18 до 38 лет, которым было предложено пройти лабиринт виртуальной реальности.

В ходе семи испытаний перед студентами ставилась задача найти спрятанный сундук с сокровищами — упражнение, призванное проверить их пространственную память. Те, в чьем рационе было меньше сладких и жирных продуктов, справлялись с заданиями на память с большей точностью, в то время как обычные потребители нездоровой пищи справлялись заметно хуже.

Результаты сохранялись даже после учета индекса массы тела и других переменных, что указывает на прямое влияние диеты на память, не зависящее от размера тела, считают авторы.

Однако на фоне этих данных Тран привнес и долю оптимизма. В отличие от некоторых необратимых повреждений, устойчивость мозга проявляется при изменении рациона питания.

"Хорошая новость заключается в том, что мы считаем эту ситуацию легко обратимой", — отметил он, подчеркнув, что улучшение пищевых привычек может омолодить гиппокамп и восстановить способности к пространственной памяти, например, при освоении улиц нового города или поиске дороги домой.

Тран также признал, что его выборочная группа может не полностью отражать широкую общественность, что означает, что реальные последствия могут быть еще более серьезными, чем те, которые наблюдаются.

Исследования также показали, что воспаление мозга, вызванное неправильным питанием, может начаться уже через неделю после начала нездоровой диеты, демонстрируя, как быстро он реагирует на пищевые изменения.

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