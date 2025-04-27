Лишенные внимательности: ученые выяснили, что дети пандемии совсем не различают эмоций

Иногда крупные мировые события оставляют после себя настолько тонкие следы, что их замечают лишь годы спустя, скрытые в мелких, казалось бы, обыденных жестах жизни. Среди последствий пандемии вируса COVID-19 одно, которое сейчас беспокоит ученых, касается не физического здоровья подрастающего поколения, а того, как они воспринимают эмоции.

Related video

Об этом пишет NL Times.

Новая научная работа Утрехтского университета, проведенная под руководством исследователя Карлин ван ден Бумен открыла окно в это незаметное и опасное явление. В исследовании, опубликованном в журнале Developmental Cognitive Neuroscience, приняли участие почти 1000 детей, 462 наблюдались до пандемии и 473 во время нее, а ученые тщательно изучали, как на такие важнейшие ранние навыки, как распознавание эмоций, повлияли беспрецедентные социальные ограничения того времени.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

По словам Ван ден Бумен, в первые годы жизни младенцы и дети ясельного возраста обычно учатся интерпретировать эмоции, внимательно наблюдая за лицами, но этот процесс был нарушен, когда привычные выражения лица были скрыты за масками, а социальные взаимодействия резко сократились.

Важно

Дети пандемии. Продолжительная изоляция пагубно сказалась на развитии младенцев

Исследование показало, что дети, выросшие во время пандемии, с заметным трудом различали счастливые и испуганные лица, хотя их сверстники до пандемии уже начали осваивать этот навык.

Особенно показательна их притупленная реакция на счастливые выражения — своего рода эмоциональное слепое пятно, которое, по-видимому, возникло в результате сокращения разнообразных встреч лицом к лицу.

Ван ден Бумен подчеркнула, что записи мозговой активности также отражают эти поведенческие изменения: мозг детей по-разному реагировал на счастливые лица, что говорит о том, что в процессе развития происходит отклонение в обработке эмоциональных сигналов.

Распознавание эмоций — это не просто наша черта, оно имеет основополагающее значение для построения отношений, усвоения социальных норм и даже успешного обучения в школе на протяжении всей жизни. Недостаток знакомства с разными лицами и повсеместное ношение масок создали среду, в которой дети пропускают бесчисленные крошечные, жизненно важные уроки эмоциональной грамотности.

Ван ден Бумен подчеркнула серьезность ситуации, напомнив политикам, что меры по охране общественного здоровья, хотя и являются необходимыми, влекут за собой издержки, которые необходимо тщательно взвешивать, особенно когда они затрагивают такие уязвимые группы, как маленькие дети.

Тем не менее, предыдущие исследования намекнули, что задержки в развитии, вызванные пандемией, часто уменьшаются со временем, что дает надежду на то, что то же самое можно сказать и о способности к эмоциональной обработке. Ван ден Бумен сохраняет осторожный оптимизм, но также предупреждает, что последствие пандемии может распространиться на общее развитие детей дальше и сильнее, чем это представляется в настоящее время.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Болезнь добралась до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.