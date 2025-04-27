Наивные и упрямые: ученые выяснили, что консервативные зумеры не отделяют ложь от правды

В мире, где информация поступает быстрее, чем когда бы то ни было, знание того, что правда, а что ложь, стало навыком выживания. Однако, несмотря на распространенное мнение о том, что современная молодежь естественным образом ориентируется в этих водах лучше, чем старшие поколения, последние данные рисуют гораздо более сложную и печальную картину.

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Об этом пишет PsyPost.

Новое исследование позволило ученым получить беспрецедентное представление о том, кому на самом деле сложнее всего отделить факт от вымысла в интернете, и, как оказалось, его результаты опровергают многие ожидания.

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В исследовании, проведенном под руководством Хьюджин Ку, постдокторантки Университета Британской Колумбии и опубликованном в журнале Personality and Individual Differences, использовался тест на восприимчивость к дезинформации - тщательно разработанный инструмент, предназначенный для измерения того, насколько хорошо человек может отличить настоящие новости от искусно созданных подделок.

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В этом методе использовались 10 подлинных заголовков и 10 ложных, сгенерированных искусственным интеллектом, а участники из 24 стран принимали информацию через публичный веб-сайт, продвигаемый на различных платформах. Ку подчеркнула актуальность своей задачи: понять уязвимость к дезинформации в глобальном масштабе, а не полагаться на узкие, ориентированные на Запад выборки.

Результаты, полученные от более чем 66 000 участников, нарисовали подробный и тревожный портрет современной молодежи. Поколение Z, несмотря на то что выросло в эпоху цифровых технологий, продемонстрировало самую высокую восприимчивость к дезинформации, постоянно уступая в баллах представителям милениалов, поколения Х и даже бумеров.

Гендерная идентичность также сыграла свою роль: люди, идентифицирующие себя как женщины или небинарные личности, в целом оказались более уязвимыми, чем их коллеги-мужчины.

Уровень образования оказался сильным защитным фактором - люди с высшим образованием показали заметно лучшие результаты, в то время как политические взгляды выявили устойчивое снижение показателей по мере того, как люди все больше склонялись к консервативной идеологии, даже когда данные по США были изолированы или полностью исключены.

Дополнительный момент привнесло исследование, в ходе которого выяснялось, насколько хорошо участники понимают свои собственные способности. Хотя уверенность в себе в целом отражала реальные навыки, выявились значительные различия.

Самооценка женщин оказалась поразительно более точной, чем у мужчин, а среди представителей разных поколений участники поколения Z, несмотря на самые низкие баллы, удивительно точно представляли себе уровень своих возможностей.

Политическая идеология также повлияла на точность самооценки, причем крайние консерваторы продемонстрировали более слабую связь между своей уверенностью и реальными способностями.

Различия на уровне стран еще больше подчеркнули сложность уязвимости к дезинформации. Участники из таких стран, как Бельгия, Канада, Финляндия, Нидерланды и Швеция, показали одинаковые результаты с американцами, но многие другие страны показали более низкие результаты, что говорит о культурном и языковом влиянии.

Даже небольшая разница в баллах между группами может иметь огромное влияние на реальный мир, особенно учитывая тот поток информации, с которым люди сталкиваются ежедневно, и ту роль, которую дезинформация играет в принятии важнейших решений - от выбора системы здравоохранения до выборов, заявили авторы.

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