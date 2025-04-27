"Чудо-растение" или очередной опасный тренд: ученые рассказали, что такое ашвагандха

На протяжении многих веков человечество искало простые решения сложных проблем со здоровьем, порой заглядывая за ответами далеко в прошлое. Именно там была найдена ашвагандха. На первый взгляд, это не более чем очередной мимолетный тренд, поддерживаемый знаменитостями и вирусными хэштегами, но по мере того как любопытство углубляется, растет и научное исследование вокруг нее.

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Об этом пишет The Conversation.

Ашвагандха, научное название которой Withania somnifera, захватила воображение общественности, набрав 670 миллионов просмотров под хэштегом #ashwagandha на TikTok в 2024 году. Знаменитости, такие как Меган Маркл, Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон, были связаны с его использованием, что добавило блеска его растущей славе.

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Однако под блеском социальных сетей скрывается глубокая история аюрведической медицины - целостной индийской системы исцеления, в которой особое внимание уделяется балансу тела, разума и духа с помощью диеты, траволечения, йоги и медитации, объясняет Дипа Камдар, старший преподаватель фармацевтической практики в Кингстонском университете.

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Традиционно классифицируемая как адаптоген, ашвагандха ценится за свою предполагаемую способность помогать организму противостоять различным формам стресса, биологического, физического или химического, путем модуляции кортизола, ключевого гормона стресса.

Результаты научных исследований на сегодняшний день в значительной степени подтверждают репутацию этого успокаивающего средства. Несколько небольших исследований, объединенных в обзор, опубликованный в журнале Journal of Herbal Medicine, показали, что прием ашвагандхи значительно снижает уровень воспринимаемого стресса и тревоги.

Научное название растения дает еще один ключ к разгадке его свойств: суффикс «сомнифера», означающий «вызывающий сон», подтверждается результатами исследований, показавших улучшение качества сна при его употреблении.

Однако, несмотря на то, что оно может помочь людям, страдающим бессонницей, его сравнение со стандартными фармацевтическими снотворными средствами остается неубедительным, напоминая, что растительные решения не обязательно являются более сильными или безопасными по умолчанию.

Помимо эмоционального эффекта и пользы для сна, ашвагандха влияет и на физические преимущества. С санскрита слово «ашвагандха» переводится как «запах лошади», символизируя силу и выносливость, которые, как считается, она придает, объясняет Камдар.

Некоторые новые исследования показывают, что она может увеличивать мышечную массу, повышать силу и улучшать утилизацию кислорода во время тренировок, что делает ее привлекательной для спортсменов и любителей фитнеса.

Кроме того, в небольших исследованиях у мужчин, употребляющих ашвагандху, наблюдалось повышение уровня тестостерона и качества спермы, что, возможно, связано с ее влиянием на DHEA, естественный гормон-предшественник. Однако людям с чувствительными к гормонам заболеваниями, такими как рак простаты, следует подходить к этому препарату с осторожностью.

Какой бы многообещающей ни казалась ашвагандха, она не лишена рисков. Данные о долгосрочной безопасности скудны, большинство исследований посвящено краткосрочному применению. Сообщалось о побочных эффектах, включая легкое расстройство пищеварения, но в редких случаях возникали и серьезные проблемы с печенью.

Иммуностимулирующие свойства растения также могут ухудшить аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз и ревматоидный артрит. Кроме того, оно может взаимодействовать с такими лекарствами, как иммунодепрессанты, седативные препараты и гормоны щитовидной железы, что может привести к опасному дисбалансу. Беременным и кормящим женщинам настоятельно рекомендуется избегать его из-за потенциального риска выкидыша.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.