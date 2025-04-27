Спасение от деменции в тарелке: ученые заявили, что выбор еды влияет на наш мозг

Некоторые продукты могут казаться простым топливом для организма, но в глубине каждого кусочка могут скрываться невидимые факторы, влияющие на наш разум. Последние данные свидетельствуют о том, что сам выбор между органическими и обычными продуктами питания может незаметно влиять на стареющий мозг.

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Об этом пишет PsyPost.

Согласно исследованию, опубликованному в European Journal of Nutrition учеными из Южного медицинского университета в Китае, пожилые люди, регулярно употребляющие органические продукты, демонстрировали более высокие когнитивные показатели, чем их коллеги, которые этого не делали.

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Используя данные, полученные в ходе исследований Health and Retirement Study и Health Care and Nutrition Study, ученые проанализировали более 6 000 участников в поперечном разрезе и около 5 000 в продольном.

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Когнитивные способности оценивались с помощью телефонных тестов, измеряющих память, внимание и скорость обработки информации, в то время как подробные анкеты отслеживали структуру потребления продуктов питания участниками. Команда обнаружила, что потребление органических продуктов питания неизменно ассоциируется с более высокими когнитивными показателями во всех случаях.

Помимо того, что исследователи просто обнаружили связь, они выяснили, что женщины, в частности, получают более значительную пользу. У женщин, которые включали в свой рацион органические продукты, риск развития легких когнитивных нарушений был примерно на 20% ниже в течение 3,7 лет, чем у тех, кто их не употреблял.

Более конкретно, органические продукты животного происхождения способствовали снижению риска на 27%, а органические продукты растительного происхождения - на 20%. Этот защитный эффект не наблюдался у мужчин, что указывает на биологические различия или различия в образе жизни, которые могут влиять на то, как диета взаимодействует со старением мозга.

Умеренные когнитивные нарушения, которые часто рассматриваются как промежуточный этап между нормальным старением и деменцией, затрагивают значительную часть стареющего населения, причем от 10 до 20% ежегодно прогрессируют до деменции. Поскольку методы лечения, позволяющие остановить или обратить вспять процесс снижения когнитивных способностей, пока не найдены, на первый план выходят стратегии профилактики.

Органические продукты, как правило, не содержащие синтетических пестицидов и богатые полифенолами, магнием и омега-3 жирными кислотами, могут предложить мозгу более чистую и питательную среду.

Несмотря на многообещающие результаты, исследователи предупреждают, что их работа не может доказать причинно-следственную связь. Опора на самоотчеты о потреблении органических продуктов, без точных измерений количества и частоты, могла размыть истинную силу ассоциаций.

Они подчеркнули необходимость проведения долгосрочных рандомизированных контролируемых исследований, чтобы точно установить, может ли выбор экологически чистых продуктов окончательно замедлить или предотвратить снижение когнитивных способностей, и влияет ли биологический пол на этот эффект.

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