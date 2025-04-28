Явный признак СДВГ: ученые обнаружили скрытый сигнал мозга у нас за глазами

Иногда решения сложных проблем скрываются там, где их никто не ожидает. В постоянной проблеме диагностики синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), от которого страдают миллионы, исследователи открыли очевидный его признак, скрывающийся у нас за глазами.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Исследование, проведенное группой специалистов из Медицинского колледжа Университета Йонсей, недавно опубликованное в журнале npj Digital Medicine, показало, что характеристики, видимые на фотографиях сетчатки глаза, могут сильно коррелировать с диагнозом СДВГ.

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Обучив четыре различные модели машинного обучения на тщательно подобранной группе из 646 детей и подростков, ученые обнаружили, что одна модель, в частности, достигла небывалой точности в 96,9%.

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Ключевые показатели оказались не такими, как ожидалось: тонкие изменения, такие как плотность, форма и ширина кровеносных сосудов, а также специфические изменения в диске зрительного нерва, оказались явными признаками расстройства.

Идея о том, что изменения в мозге, связанные с СДВГ, могут отражаться в глазах, не совсем нова. В течение многих лет эксперты предполагали, что, поскольку сетчатка глаза и мозг имеют общие эмбриологические корни, определенные мозговые нарушения могут проявляться через визуальные маркеры.

Однако прежние методы скрининга часто были сложными и включали множество различных переменных. Простота подхода команды ученых включала в себя сосредоточение внимания исключительно на фотографиях сетчатки и представляет собой серьезный сдвиг в правильном направлении.

Вместо того чтобы накладывать друг на друга данные из множества источников, их метод основан на одном изображении, что ускоряет его работу, упрощает интерпретацию и делает его более масштабируемым в различных условиях.

Хотя машинное обучение уже тестировалось для выявления СДВГ с помощью отслеживания движений глаз и поведенческих оценок, эта стратегия, основанная на использовании сетчатки, открыла ученым уникальные перспективы. Она показала впечатляющие результаты не только в выявлении самого СДВГ, но и в распознавании связанных с ним дефицитов зрительного избирательного внимания, что является общей проблемой для людей с этим расстройством.

Несмотря на то, что в настоящее время система искусственного интеллекта сталкивается с трудностями при отличии СДВГ от расстройств аутистического спектра, что признает команда, более важное значение имеет тот факт, что быстрое и надежное сканирование глаз может однажды стать частью регулярного обследования миллионов людей.

Поскольку около 5 процентов людей во всем мире страдают СДВГ, важность быстрой и точной диагностики трудно переоценить. Раннее вмешательство может значительно улучшить успеваемость, семейные отношения и личное благополучие, считают авторы.

Следующие шаги в рамках этого новаторского исследования включают в себя расширение круга участников за счет включения более широких возрастных диапазонов и более разнообразных групп населения, особенно потому, что СДВГ у взрослых часто проявляется иначе, чем в детстве. По мере продолжения исследований тихие сигналы на задней стороне глаза могут вскоре стать новой линией фронта в диагностике психического здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что пожилых людей, страдающих от СДВГ, попросту не учитывают в статистике. Старшие люди, страдающие от серьезного расстройства, зачастую, попросту не учитываются в результатах научных работ, не получая необходимые диагностику и лечение, показало исследование.

Также Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более частой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4 000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.