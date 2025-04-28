Быстро, дешево и смертельно опасно: ученые рассказали об опасности ультрапереработанной еды

В мире, где продуктовые прилавки пестрят разноцветными упаковками, а сети фастфуда сияют, как маяки, на каждой улице, ученые выявили новую скрытую опасность. За ярким маркетингом таится нечто гораздо более жуткое - то, что может оборвать нашу жизнь раньше времени, и обитает оно в ультрапереработанной пище.

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Об этом пишет UPI.

Недавнее исследование, проведенное под руководством Эдуардо А.Ф. Нильсона из Университета Сан-Паулу и опубликованное в American Journal of Preventative Medicine, рисует мрачную картину: в период с 2017 по 2018 год более 124 000 преждевременных смертей только в США были связаны с употреблением ультрапереработанных продуктов (UPF).

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Нильсон и его бразильская исследовательская группа расширили свое исследование за пределы США, проанализировав данные еще из семи стран. Их результаты свидетельствуют о тревожной глобальной закономерности: в Бразилии зарегистрировано более 25 000 ранних смертей, в Великобритании и Мексике - более 17 000, а в таких странах, как Канада, Австралия, Колумбия и Чили, в аналогичные периоды также наблюдались тысячи смертей, которые можно было предотвратить, борясь с нездоровым питанием.

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Ультрапереработанные продукты, согласно системе классификации NOVA - это не только фастфуд и сладкие закуски, но и любые продукты, состоящие из ингредиентов, которые обычно не встречаются на домашней кухне: консервантов, эмульгаторов, искусственных подсластителей и гидрогенизированных масел, в том числе.

В эту категорию попадают такие популярные продукты:

газировка;

упакованные сладости;

замороженные пиццы;

куриные наггетсы;

Беспокойство вызывают не только сами добавки: совокупный эффект потребления большого количества сахара, жира и соли четко связан с повышенным риском ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и даже психических расстройств, таких как депрессия.

Настораживает ученых и тот факт, что к 2018 году в странах с высоким уровнем дохода, таких как США, Канада и Великобритания, на долю ультрапереработанных продуктов уже приходилось более половины общего количества потребляемых калорий, а страны со средним уровнем дохода, такие как Бразилия и Мексика, сильно отставали от них.

Этот сдвиг отражает более широкую глобальную тенденцию, обусловленную современными системами питания, которые делают эти продукты дешевле и доступнее, чем когда-либо прежде.

Команда Нильсона использовала модель сравнительной оценки рисков, объединяющую международные исследования и данные из отчета «Глобальное бремя болезней», чтобы оценить, что потребление UPF ответственно за от 4 до 14% всех преждевременных смертей в зависимости от диетических привычек страны.

Хотя Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое место по количеству смертей, связанных с использованием UPF, Нильсон отмечает, что такие тенденции в стране начали сходить на нет. Напротив, в странах со средним уровнем дохода наблюдается устойчивый и тревожный рост потребления подобной пищи.

Так, исследования уже показывали, что в Великобритании ультрапереработанные продукты составляют почти 57% среднестатистического рациона, что является одним из самых высоких показателей в мире, и это яркое напоминание о том, насколько глубоко эти продукты вошли в повседневную жизнь.

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