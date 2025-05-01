Обречены на болезни с рождения: ученые выявили серьезную опасность для многих младенцев

В спокойные моменты раннего детства, когда жизнь только-только начинается, некоторые младенцы сталкиваются с невидимыми опасностями. Среди них - скрытный злодей, переданный еще до рождения, который может коренным образом повлиять на здоровье ребенка. Недавние исследования пролили свет на последствия, идущие за этим заболеванием, и выявили настоятельную необходимость в бдительности на его счет.

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Об этом пишет LSHTM.

В комплексном исследовании, проведенном под руководством Лондонской школы гигиены и тропической медицины и бразильского Центра интеграции данных и знаний в области здравоохранения и опубликованном в журнале JAMA Network Open, учеными были проанализированы медицинские карты более восьми миллионов бразильских детей.

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Результаты научной работы оказались довольно тревожными: дети, у которых при рождении был диагностирован врожденный сифилис, в шесть раз чаще попадали в больницу в возрасте до пяти лет по сравнению со своими сверстниками, не подвергавшимися заражению.

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Даже те, кто просто заразился в утробе матери, без подтвержденного диагноза, подвергались двойному риску. Наиболее остро эта уязвимость проявлялась в первый месяц жизни: пораженные младенцы в 11 раз чаще нуждались в госпитализации.

Сифилис, инфекция, передающаяся половым путем и вызываемая бактерией Treponema pallidum, представляет значительный риск для плода во время беременности. Передача инфекции от матери к ребенку может произойти на любом сроке, что может привести к таким последствиям, как мертворождение, преждевременные роды или тяжелые неонатальные инфекции.

У выживших детей могут остаться проблемы на всю жизнь, включая скелетные деформации, потерю слуха и неврологические нарушения. При этом, даже если матери проходят лечение во время беременности, исследование показало, что внутриутробное заражение все равно может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья ребенка.

Во всем мире сифилис остается актуальной проблемой здравоохранения. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, еще в 2022 году в мире было зарегистрировано около 700 000 случаев врожденного сифилиса, что привело к значительному числу мертворождений и неонатальных смертей.

Вызывает тревогу ученых и тот факт, что заболеваемость сифилисом растет как в странах с низким, так и с высоким уровнем дохода, что подчеркивает необходимость усиления стратегий профилактики и лечения по всей планете.

Доктор Энни Да Пайшао Круз, ведущий автор исследования, подчеркнула важность упреждающих мер: «Инфекции сифилиса можно как предотвратить, так и вылечить, и все же мы продолжаем видеть тысячи женщин и детей, серьезно пострадавших от этого заболевания каждый год».

Она выступает за инициативы в области общественного здравоохранения, которые выходят за рамки пренатального тестирования и включают в себя комплексные профилактические меры еще до беременности.

Профессор Мария Юри Ичихара, старший автор исследования из CIDACS, поддержала эту мысль, подчеркнув необходимость улучшения скрининга и стратегий долгосрочного ухода, чтобы смягчить длительные последствия заражения сифилисом матери.

Результаты исследования служат для систем здравоохранения во всем мире призывом активизировать усилия по борьбе с врожденным сифилисом, считают авторы. Уделяя первостепенное внимание ранней диагностике, постоянному дородовому наблюдению и активному просвещению населения, можно уменьшить опасность этого предотвратимого заболевания и сохранить здоровье и жизни будущих поколений.

Ранее Фокус писал о том, что число случаев передачи сифилиса новорожденным продолжает расти. При передаче по наследству, известная и излечимая болезнь превращается в смертельного убийцу, способного убить ребенка еще до или сразу после рождения.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось создать реконструкцию облика женщины, жившей 500 лет назад и болеющей сифилисом. Новая реконструкция показывает, как сильно страдала от страшной болезни жительница Исландии в 16 веке.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.