Вылечили хроническую боль в спине: для этого ученые нацелились на наши "зомби-клетки"

На протяжении десятилетий хроническая боль в пояснице оставалась загадкой для науки, несмотря на операции, терапию и лекарства, которые зачастую приносили лишь временное облегчение больным. Теперь в поисках решений появился неожиданный поворот: соединение, связанное с ароматом ванили, дающее надежду на лечение.

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Об этом пишет Drug Target Review.

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Исследовательская группа под руководством профессора Лисбет Хаглунд из Университета Макгилла представила новый подход к лечению хронических болей в пояснице путем воздействия на стареющие клетки, часто называемые «клетками-зомби», в позвоночных дисках.

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Эти клетки, накапливающиеся с возрастом или при травмах, остаются метаболически активными и выделяют воспалительные вещества, которые усиливают боль и препятствуют восстановлению тканей.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что комбинация двух препаратов - RS-7112, одобренного FDA лекарства от рака, и о-ваниллина, природного соединения с противовоспалительными свойствами, позволяет эффективно уничтожать эти вредные клетки у мышей, что приводит к уменьшению воспаления и признакам регенерации дисков.

Стареющие клетки характеризуются устойчивостью к клеточной смерти и секрецией провоспалительных факторов, известных как секреторный фенотип, связанный со старением. Этот секреторный профиль способствует деградации внеклеточного матрикса в межпозвоночных дисках, ускоряя дегенеративные процессы. Очистив эти клетки, комбинированное лечение не только облегчило боль, но и способствовало восстановлению структуры и функции диска, заявили авторы.

Исследователи были особенно заинтригованы эффективностью о-ваниллина, учитывая его происхождение как производного куркумина, активного ингредиента куркумы. В то время как RG-7112 воздействует на путь MDM2-p53, вызывая апоптоз (запрограммированную смерть) в стареющих клетках, о-ванилин, по-видимому, модулирует воспалительные реакции и усиливает очистку этих клеток.

Наблюдаемый синергетический эффект позволил ученым предположить, что сочетание препаратов с взаимодополняющими механизмами может предложить более эффективную стратегию лечения остеохондроза.

Примечательно, что при пероральном приеме эти соединения успешно достигали аваскулярных участков позвоночных дисков, что обычно являлось значительным препятствием для доставки лекарств.

Это открытие дает возможности для неинвазивного лечения пациентов, страдающих от хронических болей в спине, потенциально снижая зависимость от хирургических вмешательств.

Кроме того, поскольку стареющие клетки связаны с различными возрастными заболеваниями, этот терапевтический подход может иметь более широкое применение, чем здоровье позвоночника, считают исследователи.

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