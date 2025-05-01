Забытая болезнь возвращается: ученые бьют тревогу по поводу роста случаев заражения коклюшем

Начинается он со щекотания в горле, не более чем назойливый кашель, который, кажется, упорно не хочет уходить. Но вскоре это может перерасти в жестокие, неконтролируемые приступы кашля, во время которых люди задыхаются, а их тела бьются в конвульсиях при каждой попытке вдохнуть. Это коклюш - болезнь, которую многие считали пережитком прошлого, а теперь она снова появляется в заголовках газет.

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Об этом пишет The Conversation.

Растущие цифры случаев коклюша трудно игнорировать: уже к началу 2025 года в одних лишь США было зарегистрировано 8 485 случаев этой инфекции, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

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Эпидемиолог Аннетт Риган подчеркнула, что этот всплеск связан с бактерией Bordetella pertussis, впервые описанной более века назад французскими исследователями. Коклюш, как его официально называют ученые, проявляется характерным звуком, который человек издает, пытаясь вдохнуть после сильного приступа кашля.

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Хотя многие люди выживают после таких приступов, опасность летального исхода очень велика, особенно для младенцев и детей младшего возраста. Такие осложнения, как пневмония, судороги и даже моменты полной остановки дыхания, делают это заболевание далеко не просто неприятным.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает масштабы проблемы: по ее данным, ежегодно в мире коклюш поражает 24,1 миллиона детей в возрасте до пяти лет и уносит 160 700 молодых жизней.

Рост числа заболевших - не просто непредсказуемый поворот жизни. До появления COVID-19 коклюш уже начал возвращаться, но во время пандемии число зарегистрированных случаев резко сократилось - вероятно, благодаря повсеместной маскировке, закрытию школ и другим мерам по дистанцированию.

Сейчас, когда общество возвращается к нормам, существовавшим до пандемии, коклюш не только вернулся, но и превзошел предыдущие показатели. Только в 2024 году в США было зарегистрировано 35 435 случаев заболевания - в пять раз больше, чем годом ранее. К сожалению, это возрождение привело и к смертельным случаям, в том числе к гибели двух младенцев, одного ребенка школьного возраста и одного взрослого в период с конца 2024 по начало 2025 года.

Ученые указывают на сложный комплекс причин этого тревожного подъема. Коклюш, естественно, движется волнами, поднимаясь каждые несколько лет, что специалисты называют циклическими эпидемиями. Однако эта волна, похоже, переросла в цунами, и многие исследователи считают, что отчасти причина кроется в изменении состава вакцины.

В старой версии, известной как цельноклеточная вакцина, использовалась вся убитая бактерия, что вызывало длительный иммунитет, но при этом было сопряжено с более высокими показателями побочных эффектов, таких как лихорадка.

В 1990-х годах органы здравоохранения перешли на так называемую ацеллюлярную вакцину, в которой используются только отдельные части бактерии. Хотя эта вакцина более щадящая для иммунной системы детей, ее эффективность снижается быстрее - она действует около трех-пяти лет по сравнению с десятью-двенадцатью годами защиты, обеспечиваемыми оригинальной вакциной.

Еще одним ключевым фактором является снижение охвата вакцинацией, считает Риган. Так, процент детсадовцев в США, которым сделаны прививки от коклюша, снизился с 95% в 2019-20 учебном году до 92% к 2023-24 году. Это может показаться небольшим снижением, но в сфере общественного здравоохранения даже несколько процентных пунктов могут иметь огромное значение, особенно для такого заразного заболевания, как коклюш.

Представители здравоохранения подчеркивают, что вакцины остаются самым надежным средством защиты. Стандартный график включает в себя пять доз в раннем детстве, а в подростковом и взрослом возрасте рекомендуется проводить ревакцинацию.

Беременным женщинам также рекомендуется сделать прививку от коклюша на 27-36-й неделях беременности, чтобы передать защитные антитела ребенку до его рождения.

Хотя некоторые родители беспокоятся о побочных эффектах, исследования, проводившиеся на протяжении восьми десятилетий, подтверждают, что серьезные реакции встречаются крайне редко - менее чем у 1% привитых младенцев. Защита, с другой стороны, впечатляет: 98% детей защищены в течение первого года после завершения серии вакцин, и значительная защита сохраняется в течение многих лет после этого.

Коклюш настолько известен своим упорством в выживании, что врачи часто называют его «100-дневным кашлем», что иллюстрирует то, что его симптомы могут сохраняться месяцами даже после того, как самые тяжелые приступы утихают.

Поскольку число случаев заболевания продолжает расти, эксперты подчеркивают, что обновлять прививки - это не только личный выбор пациента, но и жизненно важный акт защиты общества, особенно для тех, кто слишком мал или слишком уязвим, чтобы сделать прививку самостоятельно.

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