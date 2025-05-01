Умирающий мозг показал все: ученым удалось запечатлеть как он "вспоминал" самые яркие моменты

С тех пор как люди стали рассказывать истории о переживаниях, связанных со смертью, идея жизни, промелькнувшей перед глазами, привлекает внимание ученых. Однако до недавнего времени она оставалась в основном в области теорий. Но случайное событие позволило впервые по-настоящему взглянуть на то, что происходит в мозгу человека в последние мгновения жизни.

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Об этом пишет IFLScience.

Это открытие произошло внезапно во время планового медицинского обслуживания 87-летнего мужчины в Эстонии, где врачи наблюдали за его эпилепсией с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Под руководством доктора Рауля Висенте и его команды из Тартуского университета активность мозга пациента непрерывно регистрировалась для отслеживания и купирования приступов.

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Во время сеанса мониторинга у мужчины неожиданно произошла остановка сердца, и он умер, что позволило получить редкую и незапланированную запись активности мозга человека до и после смерти. Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, предоставили уникальную возможность изучить поведение мозга в самом конце жизни.

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Доктор Аджмал Земмар, нейрохирург из Университета Луисвилля и автор исследования, рассказал, что они записали 900 секунд данных о мозге в момент смерти, уделяя особое внимание 30 секундам до и после остановки сердца. Анализ показал всплески мозговых волн, известных как гамма-колебания - волны, обычно связанные с высокоуровневыми когнитивными функциями, такими как сон, воспоминания и обработка информации. Этот неожиданный всплеск сложной мозговой активности позволяет предположить, что мозг действительно может участвовать в некой форме «вспоминания жизни» - концепции, знакомой из отчетов о переживаниях, связанных с близкой смертью.

Еще большее удивление у ученых вызвало то, что эта активность мозга продолжалась еще некоторое время после того, как сердце перестало биться. Это ставит под сомнение существующие представления о том, когда именно заканчивается жизнь, и поднимает новые вопросы о таких темах, как время донорства органов.

Земмар отметил, что, несмотря на значимость результатов исследования, они основаны на данных одного пациента, у которого уже были проблемы со здоровьем мозга, поэтому к любым обобщенным выводам следует подходить с осторожностью. Однако полученные результаты согласуются с результатами более ранних исследований на животных, в частности с исследованиями на крысах, которые показали схожие модели активности мозга после смерти, что намекает на потенциально универсальную биологическую реакцию.

Идея о том, что мозг может естественным образом воспроизводить ключевые воспоминания или заниматься значительной когнитивной обработкой в последние минуты жизни, может изменить понимание человеческого сознания на закате жизни.

Земмар выразил надежду, что, несмотря на необходимость дальнейших исследований, эта идея может принести некоторое утешение близким, предполагая, что умирающий мозг может испытывать значимую активность и погрузиться в воспоминания, даже если внешне он никак не реагирует на происходящее.

Гамма-волны, которые наблюдались в данном исследовании, также причастны к процессу «связывания» информации между различными частями мозга - процессом, необходимым для создания мыслей и воспоминаний. Это добавляет весомости идее о том, что последний всплеск активности мозга может быть не просто случайной вспышкой в умирающем организме, а организованной попыткой осмыслить опыт всей прошедшей жизни.

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