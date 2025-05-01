Цикад превратили в "музыкальные инструменты": на них ученые сыграли классическую музыку (видео)

В тихом гуле летнего леса ритмичный стрекот цикад часто служит естественным музыкальным сопровождением окружению. Но представьте себе этих насекомых не просто как фоновый шум, а как активных участников оркестрованных мелодий. Именно такими их недавно сделали ученые, научившись «играть» на них классическую музыку.

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Об этом пишет NewScientist.

Группа исследователей под руководством Наото Нишиды из Токийского университета, разработала "гибридный динамик насекомого-компьютера", используя естественные механизмы звукопроизводства большой коричневой цикады, Graptopsaltria nigrofuscata.

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Вживив электроды в тимпанальные мышцы цикад — структуры, отвечающие за их характерное стрекотание, команда смогла управлять звуками насекомых с помощью электрической стимуляции мышц. Этот метод позволил цикадам издавать специфические музыкальные ноты, фактически превратив их в живые инструменты.

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Цикады были способны воспроизводить тона, охватывающие более трех октав, от низкой ноты Ля на частоте 27,5 Гц до высокой ноты До на частоте 261,6 Гц. Такой диапазон позволил воспроизводить сложные мелодии, включая классические произведения, такие как "Канон Пахельбеля", и современные темы, такие как гимн "Top Gun".

Точность управления достигалась за счет подачи сигналов квадратной волны через усилитель на вживленные электроды, заставляя мышцы тимбала сокращаться на нужных частотах, говорится в исследовании, опубликованном в arXiv.

Выбор цикад Graptopsaltria nigrofuscata был стратегическим: их больший размер и более простая структура мышц в районе тимбалов сделали их подходящими кандидатами для вживления электродов.

Кроме того, только самцы цикад издают характерные стрекочущие звуки, что делает их идеальными для данного эксперимента, заявили авторы. Исследователи позаботились о том, чтобы цикады были относительно невредимы во время процесса, а некоторых из них даже выпустили обратно в дикую природу после окончания эксперимента.

Процесс "игры" на цикадах, который записали ученые

Помимо новизны музыки, создаваемой насекомыми, это исследование имеет и практическое значение. Команда предполагает использовать их в чрезвычайных ситуациях, где такие насекомые-киборги могли бы служить энергоэффективной, долговечной и маневренной альтернативой традиционным электронным устройствам для передачи предупреждающих сообщений.

Их природная способность издавать громкие звуки без внешних источников энергии может оказаться бесценной в ситуациях, когда обычные коммуникационные инфраструктуры оказываются под угрозой.

Такое слияние биологии и технологий не только демонстрирует потенциал биогибридных систем, но и открывает возможности для создания устойчивых и инновационных решений в различных областях, от ликвидации последствий стихийных бедствий до мониторинга окружающей среды, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что наше тело меняется под действием музыки. Исследователи подтвердили, что люди буквально физически ощущают прослушиваемые аккорды.

Напомним, музыкальные психологи открыли формулу самых счастливых песен в мире. Исследователи обнаружили, что эти треки имеют обычную структуру, но приправлены непредсказуемыми элементами.

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