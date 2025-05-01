Горящие уже 40 лет туркменские "Врата в ад": как наука объясняет эту аномалию

В самом сердце пустыни Каракумы в Туркменистане находится огненная пропасть, которая вот уже несколько десятилетий пленяет воображение. Известный в народе как «Врата в ад», газовый кратер Дарваза излучает непрерывное свечение, его пламя пляшет на фоне ночного неба. Однако это аномальное место и его необычное состояние вполне объяснимы с точки зрения науки.

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Об этом пишет BBC Science Focus.

История газового кратера Дарваза уходит корнями в 1971 год, когда геологи бурили в этом районе скважину для добычи природного газа. Во время буровых работ грунт под их буровой установкой обрушился, обнажив каверну, заполненную газом.

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Чтобы предотвратить выброс потенциально опасного метана в атмосферу, команда решила поджечь газ, рассчитывая, что он сгорит за несколько недель. Вопреки их ожиданиям, огонь горит до сих пор, подпитываемый огромными запасами природного газа под землей.

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В 2013 году канадский исследователь Джордж Курунис предпринял смелую экспедицию в кратер. Спустившись в огненную бездну, он собрал образцы почвы, чтобы изучить экстремофильные микроорганизмы — организмы, которые процветают в экстремальных условиях.

Его находки показали наличие бактерий, способных выживать в условиях сильного жара и богатой метаном среды, что позволяет предположить возможность существования жизни в подобных условиях в других уголках Вселенной.

С научной точки зрения Дарвазский газовый кратер является примером так называемого "природного газового прорыва", когда метан, находящийся в ловушке, часто под давлением, выходит наружу через трещины в земной коре и воспламеняется под воздействием воздуха и источника зажигания. Непрерывное горение поддерживается благодаря тому, что подповерхностная геология действует как гигантская пористая губка, пропитанная углеводородами, обеспечивая почти постоянный приток метана для пополнения огня.

Термодинамика также играет свою роль в этом процессе: тепло от огня нагревает окружающие породы и почву, расширяет подземные трещины, позволяя еще большему количеству газа просачиваться наружу, создавая самоподдерживающийся цикл горения, пока не закончится местное топливо или геологические изменения не закроют источник.

Газовый кратер Дарваза — яркий пример долгого горения, но не самый древний. В Новом Южном Уэльсе, Австралия, на горе Уинген, получившей меткое название "Горящая гора", горит подземный угольный пласт, который тлеет уже около 6 000 лет.

Этот древний огонь, самый старый из известных в своем роде, медленно продвигается по угольному пласту со скоростью около одного метра в год, оставляя за собой след выжженной земли и испуская дым, который озадачивает наблюдателей на протяжении тысячелетий.

Эти непрекращающиеся пожары, как случайные, так и естественные, подчеркивают постоянную и порой непредсказуемую природу подземного горения. Они служат напоминанием об огромных энергетических ресурсах под нашими ногами и о хрупком балансе, необходимом для безопасного управления ими.

Метан, основной газ, послуживший топливом для пожара в Дарвазе, является мощным парниковым газом — примерно в 28 раз эффективнее задерживает тепло в атмосфере, чем углекислый газ в течение 100-летнего периода. Сжигая метан, люди смягчают непосредственный выброс этого газа в атмосферу, хотя и заменяют его выбросами углекислого газа. Этот необычный компромисс подчеркивает сложность решения проблемы воздействия запасов природного газа на окружающую среду.

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