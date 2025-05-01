Ключевой период опасности алкоголя: ученые выяснили, как смена сезонов влияет на любителей выпить

Природные ритмы тонко управляют внутренним миром живых существ, влияя на поведение и физиологические процессы так, что это часто остается незамеченным. Недавно исследователи обнаружили, что эффективность лекарств, переносимость алкоголя и углеводный обмен также меняются в зависимости от времени года.

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Об этом пишет Nagoya University.

В недавнем исследовании, проведенном под руководством профессора Такаши Йошимуры из Института трансформации биомолекул (ITbM) Университета Нагои, изучались более 54 000 генов в 80 различных тканях макак-резусов в течение года.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что активность некоторых генов, отвечающих за метаболизм лекарств, в частности CYP2D6 и CYP2C19, подвержена сезонным колебаниям.

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Эти ферменты играют важнейшую роль в переработке примерно 25% обычно назначаемых лекарств, включая препараты для лечения рака, диабета, повышенного уровня холестерина, психических расстройств, гормональной терапии и иммунодепрессанты, используемые при трансплантации органов.

Сезонные колебания в работе этих ферментов позволили ученым предположить, что эффективность и побочные эффекты таких лекарств могут меняться в зависимости от времени года.

В исследовании также изучалось, как сезонные изменения влияют на толерантность к алкоголю. Выращивая мышей в симулированных зимних и летних условиях, ученые заметили, что мыши в зимних условиях восстанавливались после алкогольной интоксикации быстрее, чем в летних.

Этот вывод предполагает, что организм может быть более восприимчив к воздействию алкоголя в теплые месяцы, что потенциально объясняет более высокую частоту случаев острой алкогольной интоксикации, зарегистрированных в больницах летом в разных странах, объясняют авторы.

Дальнейшее исследование выявило половые различия в том, как сезонные изменения влияют на метаболизм. Несмотря на круглогодичное питание, самки обезьян демонстрировали повышенную активность генов, связанных с углеводным обменом в двенадцатиперстной кишке - начальном отделе тонкого кишечника, зимой и весной.

Эта адаптация, вероятно, была разработана для максимального извлечения энергии из ограниченных источников пищи в холодные месяцы, что также может пролить свет на общую тенденцию к увеличению веса у животных в зимний период.

Авторы считают, что эти выводы подчеркивают важность учета сезонных факторов в медицинском лечении - концепции, известной как хронотерапия. Согласовывая график приема лекарств с естественными ритмами организма, медицинские работники могут потенциально повысить эффективность лекарств и минимизировать побочные эффекты.

Наш организм тонко настроен на окружающую среду, а его внутренние процессы постоянно адаптируются в ожидании сезонных изменений. Такая синхронизация с природными циклами показывает всю сложность биологических систем и потенциальные преимущества интеграции осведомленности об этом нюансе в медицинскую практику.

Поскольку хронотерапия продолжает развиваться, включение сезонных факторов в стратегии здравоохранения может привести к более персонализированному и эффективному лечению, что в конечном итоге улучшит результаты лечения и самочувствие пациентов в течение всего года, заявили авторы.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

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