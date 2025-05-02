Гипертония и диабет оказались более смертельными для мужчин: ученые узнали почему

В сфере здравоохранения неравенство в лечении часто возникает не из-за самих заболеваний, а из-за общественных устоев, которые их окружают. Последние исследования подчеркивают тревожную тенденцию: мужчины в непропорционально большой степени страдают от некоторых заболеваний, причем не только из-за биологических факторов, но и в значительной степени из-за поведенческих и системных проблем.

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Об этом пишет HealthDay.

Всестороннее исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine и проведенное под руководством Анжелы Чанг из Университета Южной Дании, было посвящено изучению этого феномена. В ходе исследования были проанализированы глобальные данные по гипертонии, диабету и ВИЧ/СПИДу, и выяснилось, что мужчины чаще, чем женщины, умирают от этих заболеваний.

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Такое неравенство сохраняется, несмотря на схожие показатели развития заболеваний у представителей разных полов, выяснили ученые. В их исследовании подчеркивается, что мужчины часто откладывают обращение за медицинской помощью и реже придерживаются схем лечения, что усугубляет состояние здоровья.

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Например, в 86% стран, где проводилось исследование, мужчины чаще курят, что повышает их риск развития гипертонии. И наоборот, в 65% стран женщины чаще страдают от ожирения, что влияет на распространенность диабета. Эти поведенческие модели, формируемые под влиянием гендерных норм, существенно влияют на состояние здоровья.

Такие эксперты, как Сара Хоукс, исполнительный директор Global Health 50/50, подчеркивают важность признания этих гендерных различий. Она выступает за «гендерно-справедливый» подход к здравоохранению, предполагая, что при проведении мероприятий необходимо учитывать социально обусловленные роли и модели поведения.

Выводы, сделанные в ходе исследования, имеют не только академическое значение, но и реальные последствия. Например, гипертония часто протекает без симптомов, но может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркты и инсульты. Модификация образа жизни, например, снижение потребления соли, ограничение алкоголя, физические упражнения и отказ от курения, является эффективной профилактической мерой.

Аналогичным образом, диабет второго типа, тесно связанный с ожирением и неактивностью, можно лечить с помощью изменения рациона питания и регулярной физической активности. ВИЧ/СПИД, хотя и поддается частичному лечению современными методами, все же требует ранней диагностики и постоянного ухода для предотвращения прогрессирования и передачи инфекции.

Примечательным моментом исследования является нехватка данных, дезагрегированных по полу, в медицинских исследованиях. Без подробных данных, разделяющих показатели здоровья по полу, сложно выявить и эффективно устранить эти различия. Анжела Чанг отмечает, что меры вмешательства редко отражают устойчивые половые различия, наблюдаемые на протяжении всего пути к здоровью - от более высоких показателей курения среди мужчин до более высокой распространенности ожирения среди женщин.

Для устранения этих различий необходим многогранный подход, считают авторы. Инициативы общественного здравоохранения должны побуждать мужчин к профилактике и соблюдению планов лечения. Системы здравоохранения должны внедрять стратегии, учитывающие гендерные особенности, признавая уникальные проблемы, с которыми сталкиваются различные группы населения. Таким образом, мы приблизимся к достижению равенства в сфере здравоохранения, обеспечив мужчинам и женщинам необходимый уход и поддержку, подытожили исследователи.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.