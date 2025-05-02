Чрезмерная жестокость: ученые озадачены уровнем насилия в древнем Китае (фото)

Археологи обнаружили доказательства чрезвычайного насилия на 3700-летнем кладбище на северо-западе Китая, где десятки скелетов имеют признаки жестоких, многократных травм. Эти находки поднимают вопрос о том, что могло побудить к таким актам жестокости в бронзовом веке.

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Об этом пишет Live Science.

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В центре исследования — кладбище Могоу в провинции Ганьсу, связанное с культурой Цицзя бронзового века и используемое для захоронений между 1750 и 1100 годами до н. э.

Исследователи, среди которых Элизабет Бергер из Калифорнийского университета в Риверсайде, изучили 348 черепов взрослых и подростков и обнаружили, что 11,1% из них имеют следы незаживающих травм, таких как ножевые ранения и травмы от ударов тупыми предметами.

Некоторые жертвы также имели серьезные травмы лица или ранения конечностей, а один человек, кроме многочисленных ранений головы, имел резаные раны на лице и ногах Фото: Elizabeth Berger

Бергер отметила, что один человек имел 18 ножевых ранений в голову, что намного больше, чем необходимо для наступления смерти.

"Ни на одном другом месте в регионе нет такого насилия — это уникальная находка", — сказала ученая во время презентации на ежегодной встрече Общества американской археологии.

На многих мужских скелетах также обнаружены переломы рук, которые могут быть признаками оборонительных травм, а раны на передней и задней частях черепа намекают на участие нескольких нападавших.

Исследование предполагает, что это были не единичные убийства. Более половины пострадавших взрослых получили три или более черепно-мозговых травм, что свидетельствует о систематических и неоднократных актах насилия.

Некоторые жертвы также имели серьезные травмы лица или ранения конечностей, а один человек, кроме многочисленных ранений головы, имел резаные раны на лице и ногах.

Исследовательница предполагает, что убийства могли иметь целью не только устранить отдельных людей, но и уничтожить их социальную идентичность и оставить длительный психологический след в памяти выживших Фото: Elizabeth Berger

Бергер описала это явление как "чрезмерную жестокость" — термин, используемый в современной криминалистике для описания действий, когда жертвам наносится чрезмерный вред, переходящий за пределы смерти, вероятно, по эмоциональным или символическим мотивам.

Причины такого чрезмерного насилия остаются неопределенными. Теории варьируются от военных действий и территориальных набегов до более личных мотивов, таких как кровная месть.

Учитывая, что культура Цицзя существовала на культурном перекрестке, напряженность между группами могла перерасти в длительные эпизоды насилия.

Исследовательница предполагает, что убийства могли иметь целью не только устранить отдельных людей, но и уничтожить их социальную идентичность и оставить длительный психологический след в памяти выживших.

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Эксперты подчеркивают важность повторного изучения древних скелетных останков с помощью современных технологий. Текущие исследования в Могоу направлены на изучение более широких экологических и общественных условий того времени и того, как они могли повлиять на жизнь и конфликты в регионе.

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