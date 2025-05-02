Бессонница, депрессия и тревожность оказались связаны: ученые нашли их общие моменты

Человеческий разум с его запутанной паутиной мыслей и эмоций часто сталкивается с проблемами, которые кажутся разными, но при этом глубоко взаимосвязаны. Недавние исследования архитектуры нашего мозга позволили выявить общие пути, лежащие в основе таких заболеваний, как бессонница, депрессия и тревожность, и пролить свет на их общую природу.

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Об этом пишет Netherlands Institute for Neurosience.

Комплексное исследование, проведенное под руководством ученых Сиемона де Ланге, Эллеке Тиссинк и Эуса ван Сомерена из Нидерландского института нейронаук и Врийского университета Амстердама позволило разобраться в этой запутанной взаимосвязи таких разных, на первый взгляд, болезней.

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Проанализировав данные мультимодальной МРТ более 25 000 участников Биобанка Великобритании, команда попыталась выявить как общие черты, так и различия в структурах мозга, связанных с этими распространенными психическими расстройствами.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Mental Health, показали, что при всех трех заболеваниях уменьшается площадь поверхности коры головного мозга, уменьшается объем таламуса и снижается связь между различными областями мозга.

Углубляясь в исследование, ученые выявили уникальные нейронные сигнатуры для каждого расстройства. Тяжесть бессонницы коррелировала с уменьшением объемов областей мозга, связанных с обработкой вознаграждения.

Депрессия была связана с уменьшением объема коры головного мозга в областях, связанных с языком и эмоциями. Тревожность, с другой стороны, показала более слабую реактивность миндалины и нарушение связей в областях, где нейротрансмиттеры, такие как дофамин, глутамат и гистамин, играют ключевую роль.

Несмотря на эти различия, многие из этих областей сходятся в цепи миндалина-гиппокамп-средняя префронтальная кора, что заставило ученых предположить наличие общей нейронной структуры, которая может объяснить частое совместное проявление этих расстройств.

Понимание общих и уникальных структур мозга позволяет разработать более целенаправленные и эффективные методы лечения. Например, терапия, направленная на общие нейронные цепи, может облегчить сразу несколько заболеваний, в то время как вмешательства, направленные на конкретные нейронные отклонения, могут обеспечить более индивидуальное облегчение, считают авторы.

Еще один слой к этой картине взаимосвязей добавляют предыдущие исследования, выявившие генетические факторы, способствующие развитию этих расстройств. В одном из них было выделено семь генов риска развития бессонницы, что подчеркивает ее биологическую основу и генетическое переплетение с депрессией и тревогой.

Признание общих нейронных цепей и генетических предрасположенностей может проложить путь к комплексным подходам к лечению, потенциально улучшая результаты для тех, кто страдает от одного из этих заболеваний.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.