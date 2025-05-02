Альтернатива оземпику от мира природы: ученые нашли уникальную бактерию

Тяга к сладкому и колебания уровня сахара в крови уже давно стали неприятной частью жизни многих людей, особенно тех, кто страдает диабетом. За этими желаниями и дисбалансом стоит целая паутина гормонов, сигналов кишечника и крошечных бактериальных союзников внутри организма - кусочки биологической головоломки, которую ученые стремятся разгадать.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Новое исследование указывает на неожиданного игрока в этом запутанном процессе: особый микроб, который может выступать в качестве естественного переключателя, регулирующего уровень сахара в крови и сильную тягу к сладкой еде.

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В основе этого открытия лежит совместная научная работа команды из Цзяннаньского университета в Китае, которая изучала глубокую связь между кишечными бактериями и выделением гормонов у мышей, страдающих диабетом, и людей. Исследование ученых было опубликовано в журнале Nature Microbiology.

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Внимание ученых было сосредоточено на глюкагоноподобном пептиде-1, или GLP-1, гормоне, который организм вырабатывает естественным образом, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови и сигнализировать о сытости после еды.

Такие препараты, как оземпик, в состав которых входит семаглутид, имитируют действие GLP-1, поддерживая уровень сахара в крови и подавляя аппетит. Однако эти препараты, хотя и эффективны, не лишены побочных эффектов, что заставило исследователей искать способы стимулировать выработку GLP-1 изнутри, минуя необходимость фармацевтического вмешательства.

Увеличив популяцию кишечного микроба Bacteroides vulgatus, команда исследователей продемонстрировала, что может запустить естественный каскад в организме мышей-диабетиков. Этот каскад начинается с метаболитов микроба - химических соединений, выделяемых в процессе пищеварения, которые, в свою очередь, стимулируют высвобождение GLP-1.

Основной поворот в исследовании произошел, когда ученые обнаружили, что этот всплеск GLP-1 действует не сам по себе. Он также провоцирует высвобождение другого гормона - фактора роста фибробластов 21 (FGF21), который играет важную роль в укрощении тяги к сладкому.

Эксперименты показали, что, когда у мышей отсутствовала способность вырабатывать кишечный белок Ffar4, их колонии B. vulgatus сокращались, а уровень FGF21 падал, что указывает на своеобразную цепную реакцию, затрагивающую метаболизм.

Исследование крови 60 человек с диабетом 2 типа и 24 здоровых добровольцев выявило еще большую убедительную связь: у людей с мутациями в гене Ffar4 наблюдалось снижение выработки FGF21 и повышенное пристрастие к сахаросодержащим продуктам. Это открытие может пролить свет на то, почему некоторые люди более склонны к тяге к сахару и развитию диабета, чем другие.

Интересно, что предыдущие исследования на людях показали, что носители определенных генетических особенностей, связанных с FGF21, примерно на 20 процентов чаще балуют себя сладостями, что намекает на наличие жестко заложенного компонента в предпочтении сахара.

Потенциальные последствия использования микробиома кишечника в качестве инструмента для профилактики диабета могут быть обширными. Метаболиты B. vulgatus не только повышали уровень GLP-1 и FGF21 у мышей, но и указывали на улучшение контроля сахара в крови и снижение тяги к сладким продуктам.

Несмотря на то, что это только начало, и будут ли такие же эффекты наблюдаться у людей, еще предстоит выяснить, исследователи с оптимизмом говорят о том, что это открытие показало им новые перспективные пути для естественных стратегий лечения диабета.

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