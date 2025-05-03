Ученые создали Зевса от мира дронов: он может управлять ударами молнии

Недавно в высокогорье японской префектуры Симанэ в грозовое небо поднялся беспилотник, привязанный к земле тонким токопроводящим проводом. Мгновением позже в беспилотник ударила молния, но он, как ни странно, остался в воздухе. Это событие стало новаторским достижением компании Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), продемонстрировав первое успешное использование беспилотника для провоцирования и направления ударов молнии.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Эксперимент, проводившийся с декабря 2024 по январь 2025 года, включал в себя полет беспилотника на высоту 300 метров под грозовыми облаками. Оборудованный клеткой Фарадея - защитным кожухом, который направляет электрическую энергию вокруг чувствительных компонентов дрона, беспилотник был подключен к наземному выключателю с помощью токопроводящего провода.

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Активация выключателя создавала сильное электрическое поле, вызвав удар молнии, направленный в дрон. Несмотря на огромную энергию, защитные меры дрона позволили ему выдержать удар и продолжить работу.

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Эта технология призвана устранить недостатки традиционных громоотводов, которые являются стационарными и имеют ограниченный охват. Мобильное решение NTT может быть развернуто в местах, где установка традиционной молниезащиты затруднена, например, на ветряных электростанциях и открытых площадках. Активно провоцируя удары молнии и направляя их в безопасное место, эти дроны могут значительно снизить ущерб, наносимый инфраструктуре.

Помимо защиты, NTT планирует использовать энергию, полученную от этих управляемых ударов молнии. Хотя улавливание и хранение такой огромной энергии сопряжено со значительными техническими трудностями, эта концепция открывает новые возможности для исследований в области возобновляемых источников энергии.

Среднестатистическая молния несет в себе около миллиарда джоулей энергии, что достаточно для обеспечения энергией небольшого города в течение дня.

В Японии молнии ежегодно наносят ущерб на сумму от 650 миллионов до 1,3 миллиарда долларов. Инновация NTT может не только уменьшить эти потери, но и превратить молнию из опасного природного явления в потенциальный энергетический ресурс. Поскольку изменение климата увеличивает частоту и интенсивность штормов, такие упреждающие меры становятся все более важными.

Несмотря на необходимость дальнейших испытаний и разработок, беспилотник NTT, направляющий молнии, представляет собой значительный шаг на пути интеграции передовых технологий с природными явлениями, что может изменить взаимодействие общества с силами природы и извлечение из него пользы.

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