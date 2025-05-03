Грибы против болезни Паркинсона: ученые заявили, что псилоцибин может бороться с забоелванием

На протяжении десятилетий болезнь Паркинсона лечили ограниченным набором средств, в основном направленных на облегчение хорошо известных двигательных симптомов, таких как тремор и скованность. Однако небольшое исследование подняло новые вопросы о том, может ли одно психоделическое соединение принести неожиданную пользу - не только улучшить настроение, но и повысить двигательные и мыслительные способности.

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Об этом пишет Psypost.

Хотя первоначальной целью исследования было просто подтверждение безопасности, результаты превзошли все ожидания, что позволило исследователям предположить новое направление в лечении болезни Паркинсона.

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В экспериментальной научной работе, проведенной в рамках программы трансляционных психоделических исследований Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) и опубликованном в журнале Neuropsychopharmacology, псилоцибин — активный ингредиент психоделических грибов, тестировался на 12 участниках с легкой и средней степенью тяжести болезни Паркинсона и симптомами депрессии или тревоги.

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По словам Эллен Брэдли, доцента UCSF и ведущего автора исследования, результаты испытания оказались сильнее, чем ожидалось. Пациенты отмечали не только улучшение настроения, но и заметное улучшение двигательных навыков и когнитивных функций, причем эффект сохранялся в течение нескольких недель после приема высокой дозы псилоцибина.

Болезнь Паркинсона часто берется во внимание за ее физические последствия, но многие пациенты испытывают депрессию и тревогу задолго до появления двигательных симптомов. Эти расстройства настроения — не просто второстепенные проблемы; они связаны с более быстрым ухудшением физического состояния и худшим общим исходом.

Существующие методы лечения депрессии и тревоги, как правило, малоэффективны для пациентов с болезнью Паркинсона, что делает новые варианты терапии насущной необходимостью.

Псилоцибин, вещество, известное своим воздействием на серотониновые рецепторы в мозге, уже продемонстрировало хорошие результаты в лечении депрессии и тревоги в других группах населения, что побудило команду UCSF изучить его потенциал при болезни Паркинсона.

Участники исследования получили две контролируемые дозы псилоцибина: начальную тестовую дозу в 10 миллиграммов, а затем терапевтическую дозу в 25 миллиграммов примерно через две недели. Эти сеансы были частью структурированной программы, которая включала психотерапию до, во время и после лечения, чтобы обеспечить эмоциональную поддержку и помочь участникам обработать их опыт.

Общие побочные эффекты включали тошноту, легкое беспокойство и временное повышение кровяного давления и частоты сердечных сокращений. Двое участников испытали повышенную тревожность во время одного из сеансов, а один отметил временное усиление тремора и тревожные мысли, но серьезных побочных явлений не зарегистрировано.

После сеанса с высокой дозой препарата у участников наблюдалось явное снижение уровня депрессии и тревоги, которое сохранялось и после трехмесячного наблюдения. В дополнение к улучшению настроения, двигательные симптомы также улучшились, как по самоотчетам пациентов, так и по оценкам врачей, превысив пороговые значения, которые считаются клинически значимыми.

Когнитивные тесты показали улучшение показателей в таких областях, как память и гибкость мышления, причем эти преимущества сохранялись и через несколько недель после лечения. Отзывы медсестер подтвердили эти результаты, отметив уменьшение эмоциональных расстройств и поведенческих проблем у пациентов.

Если улучшение настроения соответствовало предыдущим исследованиям псилоцибина, то улучшение двигательных и когнитивных функций было неожиданным. Исследователи предположили несколько возможных причин, включая влияние псилоцибина на дофаминовую и серотониновую системы, его способность уменьшать воспаление или косвенные эффекты, когда улучшение настроения приводит к улучшению физической работоспособности.

Тем не менее, небольшой размер исследования и отсутствие группы плацебо означают, что результаты следует интерпретировать с осторожностью. Остается неясным, насколько эти результаты применимы к людям с более прогрессирующей болезнью Паркинсона или дополнительными осложнениями.

В настоящее время проводится более крупное рандомизированное контролируемое исследование, в котором примут участие 100 человек из UCSF и Йельского университета. Эта последующая работа будет включать в себя визуализацию мозга и биологические тесты, чтобы лучше понять, как псилоцибин может повлиять на изменения в мозге, связанные с болезнью Паркинсона.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.