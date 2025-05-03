Время замедляется на 9% для человека при определенных условиях: ученые рассказали при каких

Время, проведенное за физическими упражнениями, часто кажется медленнее, чем обычно, и недавнее научное исследование показывает, что это ощущение не только психологическое. Исследователи подтвердили, что во время физических нагрузок люди склонны неправильно оценивать ход времени, что приводит к тому, что тренировка кажется им более продолжительной, чем она есть на самом деле.

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Об этом пишет Popular Mechanics.

В контролируемом эксперименте с использованием стационарного велосипеда участники постоянно оценивали время как идущее быстрее, чем на самом деле, что свидетельствует об ощутимом расхождении между реальным и воспринимаемым временем во время тренировки.

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В исследовании, опубликованном в журнале Brain and Behavior, приняли участие 33 человека, которые прошли 4000 метров на велосипеде. Их попросили оценить 30-секундные интервалы в пяти разных точках: перед стартом, на 500 м, 1500 м, 2500 м и после финиша.

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Каждый участник прошел три варианта испытания: один в одиночку, один против виртуального соперника и один в активной гонке, чтобы попытаться победить. Во всех условиях участники недооценивали истинную продолжительность 30 секунд на 8-9%, что говорит о том, что их восприятие времени постоянно изменяется под воздействием физических нагрузок.

Исследователи обнаружили, что присутствие конкурента или увеличение усилий, направленных на победу, существенно не изменили восприятие времени. Этот результат опровергает предположения о том, что более высокие ставки или соревновательное давление могут обострить его расчет.

Даже когда физические усилия участников возрастали, их способность отслеживать время оставалась одинаково искаженной. Команда пришла к выводу, что только физическая нагрузка, а не соревновательный контекст, скорее всего, была основным фактором, влияющим на внутренние часы участников.

Это исследование вносит вклад в более широкое понимание того, как физические упражнения влияют на работоспособность человека, особенно в тех видах спорта, где темп имеет решающее значение.

Спортсмены в значительной степени полагаются на свое чувство времени, чтобы эффективно распределять усилия, а ошибки в восприятии времени могут привести к неправильному расходованию энергии. Элитные пловцы, такие как Майкл Фелпс, например, используют подробные методы ментальной репетиции для улучшения точности темпа, понимая, что неправильное определение времени может стоить побед и рекордов.

Несмотря на небольшой размер выборки, исследователи отметили новизну использованных методов и призвали к дальнейшему изучению этого фактора. Они предложили в будущем изучить, могут ли влиять на восприятие времени другие переменные, такие как продолжительность тренировки или использование подсказок из окружающей среды, например освещения с таймером.

Полученные результаты могут стать практическим инструментом для спортсменов, которые стремятся оптимизировать свои результаты за счет улучшения внутреннего чувства времени.

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