Ученые нашли причину ожирения десятков миллионов людей: ей оказались определенные препараты

Широко распространенное средство для снятия тревоги и депрессии может скрывать под собой проблемы со здоровьем другого рода. В то время как миллионы людей полагаются на антидепрессанты, чтобы стабилизировать свое психическое здоровье, новые данные свидетельствуют о том, что эти лекарства могут незаметно способствовать постепенному набору веса.

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Об этом пишет Daily Mail.

Это открытие стало результатом значительного исследования, в котором приняли участие тысячи взрослых людей, обратив внимание на побочный эффект, на который многие до сих пор не обращали внимания.

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Исследователи из госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра в Барселоне в течение шести лет наблюдали за более чем 6 000 взрослых в возрасте от 35 до 79 лет, отслеживая изменения в весе на фоне приема антидепрессантов.

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Доктор Габриэла Лугон, один из основных авторов работы, опубликованной в журнале Frontiers in Psychiatry, отметила, что люди, принимавшие антидепрессанты, набирали в два раза больше массы тела, чем те, кто не использовал эти препараты, даже с учетом диеты, привычек к физическим упражнениям и общего психического здоровья.

Исследование показало, что почти каждый четвертый участник, принимавший антидепрессанты, прибавил в весе более 5% - этот показатель связан с повышенным риском развития диабета, сердечных заболеваний и проблем с суставами.

Анализ цифр выявил четкую закономерность: у новичков, принимающих антидепрессанты, средний прирост веса составил 2,5%, в то время как у тех, кто принимал препараты длительное время, то есть уже на момент начала исследования, он составил около 1,7%.

В то же время участники, которые никогда не принимали антидепрессанты, прибавили в весе гораздо меньше - всего 0,8%. Хотя за время исследования вес набрали все группы, наиболее резкое увеличение веса было связано с приемом антидепрессантов. Ученые считают, что наибольшему риску подвергаются те, кто принимает антидепрессанты длительное время: постоянный прием лекарств серьезно повышает вероятность ожирения.

Первопричина, пока еще не изученная, указывает на серотонин - химическое вещество мозга, на которое направлено действие селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), таких как прозак и золофт. Хотя эти препараты сначала сдерживают аппетит, повышая уровень серотонина, мозг постепенно адаптируется, что приводит к состоянию, известному как серотониновая резистентность.

Этот сдвиг может вызвать тягу к продуктам с высоким содержанием углеводов или сахара, что со временем приводит к набору веса. Доктор Виктор Перес, заведующий отделением психиатрии в госпитале дель Мар, подчеркнул, что не все антидепрессанты несут одинаковый риск, но некоторые виды, такие как миртазапин и пароксетин, особенно часто ассоциируются со значительным увеличением веса.

Учитывая, что от депрессии и тревоги страдают сотни миллионов людей во всем мире, балансирование между пользой для психического здоровья и побочными физическими эффектами остается деликатным. Хотя увеличение веса является одной из наиболее распространенных причин прекращения приема антидепрессантов, врачи предостерегают от резкой отмены из-за риска возникновения серьезных симптомов - от перепадов настроения до опасных “мозговых разрядов».

Часто описываемые пациентами как внезапные ощущения в голове, похожие на электрические удары, "мозговые разряды" являются распространенным симптомом отмены при прекращении приема антидепрессантов. Эти кратковременные, но ощутимые удары могут ощущаться как вспышки электричества или быстрые толчки, которые на мгновение нарушают мышление или равновесие, и хотя в долгосрочной перспективе они не опасны, во время смены препарата они могут вызывать глубокий дискомфорт и тревогу.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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