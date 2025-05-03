Брачный зов стал оружием этого хищника: как бахромчатогубая летучая мышь выискивает жертв

В густых тропических лесах, простирающихся от Панамы до Бразилии, обитает уникальный хищник, использующий нетрадиционную стратегию охоты. Бахромчатогубая летучая мышь, известная своими бородавчатыми чертами лица и острым слуховым восприятием, не полагается только на зрение или обоняние, чтобы обнаружить добычу.

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Об этом пишет The Washington Post.

Вместо этого мышь внимательно прислушивается к брачным призывам лягушек и жаб, используя эти звуки в качестве подсказки, чтобы найти свою следующую пищу. Однако не все призывы амфибий приводят к безопасному или вкусному пиршеству.

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Некоторые лягушки ядовиты или слишком велики, что представляет опасность для летучей мыши. В связи с этим возникает вопрос: как эти летучие мыши различают, какие позывы сигнализируют о подходящей добыче, а какие - нет?

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, дает представление об этом поведении. Ученые из Смитсоновского института тропических исследований, включая ведущего автора Логана Джеймса, провели эксперименты, чтобы определить, является ли способность летучих мышей различать вкусную и невкусную добычу врожденной или выученной.

Они протестировали 21 взрослую и 19 молодых бахромчатогубых летучих мышей, воспроизводя записи брачных призывов 15 различных видов лягушек и жаб. За реакцией летучих мышей наблюдали в контролируемой среде, чтобы оценить их хищнический интерес к каждому призыву.

Результаты исследования выявили четкое различие между реакцией взрослых и молодых летучих мышей. Взрослые летучие мыши проявляли сильную хищническую реакцию на призывы лакомых видов лягушек, фактически игнорируя призывы ядовитой или неуправляемой добычи.

В отличие от них, молодые летучие мыши реагировали без разбора, часто проявляя интерес к призывам ядовитых жаб, которых взрослые избегали. Это говорит о том, что способность различать безопасную и небезопасную добычу не закладывается с рождения, а развивается со временем под влиянием опыта.

Дальнейший анализ показал, что хотя молодые летучие мыши могли оценивать размер потенциальной добычи на основе характеристик позывов, им не хватало понимания их токсичности.

Это означает, что молодые летучие мыши могут изначально использовать размер в качестве основного сигнала, постепенно обучаясь ассоциировать определенные звуки с негативным опытом, таким как проглатывание токсичной добычи. Со временем этот процесс обучения совершенствует их охотничьи стратегии, позволяя им принимать более взвешенные решения о том, какие призывы следует преследовать.

Данное исследование отлично продемонстрировал протекание экспериментального обучения в развитии хищнического поведения у бахромчатогубых летучих мышей. Оно также подчеркивает сложное взаимодействие между хищником и жертвой в экосистеме тропических лесов, где слуховые сигналы играют решающую роль в выживании.

По мере взросления летучих мышей их способность интерпретировать эти сигналы и действовать в соответствии с ними становится все более изощренной, что иллюстрирует динамичную природу обучения в животном мире.

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