Наша Вселенная может быть обычным накопителем данных: физики выдвинули новую теорию

Вселенная, огромная и загадочная, давно дразнит человечество своими тайнами. Каждая мерцающая звезда, каждая рябь в пространстве-времени, кажется, намекают на что-то более глубокое - космический порядок, который просто недостижим. Но новая теория, балансирующая на грани научной фантастики и передовой физики, осмеливается оспорить само наше существование.

Related video

Об этом пишет Futurism.

В эпицентре этого смелого заявления находится Мелвин Вопсон, физик из Портсмутского университета, чья последняя работа, опубликованная в журнале AIP Advances, переосмысливает гравитацию как нечто удивительно знакомое: операцию по очистке цифровых данных.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Идея Вопсона опирается на концепцию, согласно которой Вселенная может работать как огромный компьютерный алгоритм, вечно организующий и сжимающий свои данные для поддержания космического порядка. Его аргументы основаны на том, что он называет «вторым законом информационной динамики», который отражает традиционные законы термодинамики, но сосредоточен на поведении информации, а не тепла или энергии.

Важно

Действительно ли Вселенная бесконечна: ответ физиков о ее размере и форме может очень удивить

По сути, он предполагает, что Вселенная действует как хранитель цифровых данных, стягивая материю вместе, как это делает гравитация, чтобы навести порядок и свести к минимуму хаос, подобно тому, как компьютер сжимает файлы, чтобы освободить место.

Это направление мысли не совсем новое. Оно движется на волнах более широкого научного движения, которое на протяжении десятилетий заигрывало с идеей симулированной вселенной. Философ Ник Бостром еще в начале 2000-х годов выдвинул знаменитую теорию о том, что развитые цивилизации могут создавать гиперреалистичные симуляции, превращая саму реальность в высокотехнологичную иллюзию.

Однако в работе Вопсона гравитация, одна из самых фундаментальных сил, обретает новую цифровую окраску. В его исследовании рассматривается идея о том, что каждая элементарная «ячейка» пространства, крошечная до невообразимости, может содержать пакеты информации, похожие на пиксели в видеоигре. Каждая такая ячейка может жонглировать множеством частиц, повторяя вычислительную систему, созданную для максимальной эффективности.

Вопсон объясняет, что подобно тому, как компьютеру выгоднее управлять меньшим количеством точек данных, Вселенная может «предпочесть» сжимать материю вместе, а не позволять ей разлетаться в разные стороны. Именно для этого, по его мнению, и существует гравитация: как космическое средство сжатия информации, обеспечивающее бесперебойную и эффективную работу симулятора.

Чтобы подкрепить свое утверждение, Вопсон проводит параллели с хорошо знакомыми нам цифровыми системами, утверждая, что поведение Вселенной имитирует процессы оптимизации, используемые во всем - от видеоигр до программ виртуальной реальности.

В 2022 году Вопсон неоднозначно утверждал, что генетический состав вируса COVID-19, похоже, следует закономерностям уменьшения энтропии, и это утверждение он использовал для обоснования своего закона информационной динамики. Он даже зашел так далеко, что предложил считать саму информацию «пятой формой материи» - смелое заявление, которое бросает вызов основам современной физики.

Скептики, однако, остаются не убежденными. Хотя теория блещет оригинальностью, ее последствия могут перевернуть всю науку, а, как гласит пословица, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств.

Многие представители научного сообщества отмечают, что, какой бы изящной ни была гипотеза, доказать, что мы живем в симуляции - монументальная задача, которая усложняется тем, что создатели симулированной реальности, скорее всего, скрыли бы все ее признаки.

Тем не менее, теория Вопсона затрагивает давнюю интригу человека в отношении истинной природы реальности. Независимо от того, найдет ли его концепция когда-нибудь место в эпицентре науки, она

Ранее Фокус писал о том, существует ли звук в космосе. В некоторых фантастических фильмах звучит фраза, что никто не услышит ваш крик в космосе. Но правда ли это?

Также Фокус писал об обнаружении космических дисков, формирующих планеты. Уникальными снимками небесных объектов поделились ученые, выделив природу необычных форм некоторых из них, что может помочь науке определять вероятность появления будущих планет.оживляет извечный вопрос с современным уклоном: может ли все, что мы знаем - от падающих яблок до вращающихся планет, быть не более чем строчками кода в космической программе каких-то существ?