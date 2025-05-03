Закат эры науки для всего человечества: Трамп чудовищно урежет расходы на NASA

В центре космических амбиций США разворачивается своеобразный парадокс: смелое, пестрящее заголовками стремление к Марсу и лунному превосходству, сопровождающееся, как ни странно, выхолащиванием той самой инфраструктуры, которая делает эти мечты возможными. Под этой глянцевой оболочкой обещаний глубокого космоса скрываются серьезные трещины, угрожающие стабильности нынешних и будущих научных начинаний NASA.

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Об этом пишет The Verge.

Согласно последнему предложению администрации Трампа, масштабные сокращения бюджета NASA на 2026 год должны полностью изменить траекторию развития агентства. Ошеломляющие 508 миллионов долларов будут вычтены из бюджета Международной космической станции (МКС), что приведет к сокращению численности экипажа и снижению исследовательского потенциала.

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МКС, которую часто называют самым значительным научным форпостом человечества, является микрогравитационной лабораторией, в которой проводятся самые разные исследования — от медицинских прорывов до климатологии. Но согласно этому плану, она будет перепрофилирована в более экономичную операцию, сфокусированную на задачах по поддержке предстоящих полетов на Луну и Марс.

"Это крупнейшее в истории США сокращение расходов NASA за один год", — отметил Кейси Драйер из Планетарного общества, подчеркнув глубокие последствия для глобального космического лидерства страны и сообщества в целом.

Предложение также бросает тень на портфель космических наук NASA, планируя сократить более 2,2 миллиарда долларов на исследовательские миссии. К числу наиболее значительных жертв относится миссия Mars Sample Return — важнейший шаг к пониманию обитаемости Красной планеты и ее геологической истории.

Ее отмена, обоснованная утверждениями о том, что человеческие миссии на Марсе в конечном итоге достигнут тех же целей, встревожила ученых, которые подчеркивают, что роботизированные миссии и человеческие исследования выполняют принципиально разные задачи. Опасения усугубляются тем, что сокращение программ по наукам о Земле на 1,161 миллиарда долларов свидетельствует об отказе от мониторинга здоровья планеты в то время, когда климатические данные важны как никогда.

Еще большее внимание привлекает одновременное вливание 1 миллиарда долларов в расплывчато сформулированные "программы, ориентированные на Марс" — этот шаг, по мнению многих, может принести пользу частным лицам, таким как Илон Маск.

Видение Маском марсианского будущего уже давно переплетается с государственным финансированием, и этот бюджет, похоже, готов поддержать эти амбиции, даже если фундаментальная наука останется без средств к существованию.

Еще 7 миллиардов долларов выделено на освоение Луны, но, как ни парадоксально, план предусматривает постепенный отказ NASA от собственной системы Space Launch System (SLS) и капсулы Orion — краеугольных камней программы Artemis, в пользу коммерческих альтернатив, говорится в сообщении агенства.

Лунный шлюз, предназначенный в качестве перевалочного пункта для полетов в дальний космос, также будет сокращен после завершения программы Artemis III, что вызывает новые сомнения в непрерывности лунных исследований.

Не лучше обстоят дела и с экологическими и образовательными программами. В предложении урезаны инициативы по мониторингу климата и исследования "зеленой" авиации, а средства направлены на оборону и управление воздушным движением.

Даже усилия NASA по вовлечению в STEM, критически важные для вдохновения следующего поколения ученых и инженеров, подвергнутся резкому сокращению, потеряв 143 миллиона долларов. Эти сокращения грозят подорвать не только космическую инфраструктуру Америки, но и ее более широкую научно-техническую экосистему.

За кулисами эти изменения вызвали ожесточенные споры об истинной стоимости приоритетного освоения человеком дальнего космоса в ущерб сбалансированной, устойчивой космической программе. МКС, спутники наблюдения за Землей и роботы-исследователи — это десятилетия инвестиций и международного сотрудничества, и их потеря ощущается далеко за пределами США.

Для сравнения: бюджет NASA обычно составляет около 0,5% от общего объема федерального бюджета — скромная цифра, учитывая далеко идущий вклад агентства. Однако предлагаемое сокращение может привести к ликвидации программ, которые не только способствовали развитию науки, но и стимулировали технологические инновации, имеющие реальное применение в мире, от спутниковой связи до систем реагирования на стихийные бедствия.

Возможно, краткосрочная привлекательность миссий на Марс и впрямь захватывает воображение, но остается более масштабный и важный вопрос: какой ценой будет реализована надежная и многогранная международная космическая программа, благодаря которой мы зашли так далеко?

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