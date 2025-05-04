Предок всего живого появился сразу после формирования Земли: ученые узнали, когда это случилось

Наука уже давно определила концепцию нашего единого предка, от которого произошла вся жизнь, однако его возраст оставался для ученых загадкой. Но недавнее исследование выдвинуло теорию о том, что он может быть на сотни миллионов лет старше, чем считалось ранее.

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Об этом пишет My Modern Met.

LUCA, или Last Universal Common Ancestor - это научное понятие, обозначающее древний организм, от которого произошла вся известная жизнь на Земле. Хотя идея LUCA может показаться абстрактной, она является важнейшим ключом для ученых к пониманию того, как зародилась и развивалась жизнь.

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Считается, что LUCA существовали миллиарды лет назад и послужили отправной точкой для огромного древа жизни, включающего бактерии, растения, животных и человека. Ученые исследуют эти организмы, изучая генетический материал, общий для различных форм жизни, прослеживая сходство, чтобы определить самого раннего предка всего живого.

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Согласно научным гипотезам, LUCA, скорее всего, был простым одноклеточным организмом. Его обычно относят к типу прокариот, что означает отсутствие ядра или сложных клеточных структур. Многие исследователи полагают, что этот организм обитал вблизи гидротермальных источников в глубинах океана - мест, где нагретая вода и минералы вырываются из-под земной коры.

Такая среда могла обеспечить LUCA энергией и химическими строительными блоками, которые способствовали его выживанию. Хотя организм не был живым существом в современном понимании и, возможно, это был набор молекул или ранних клеток, он заложил основу для всей последующей биологической эволюции.

Одним из интересных аспектов концепции LUCA является его древнее происхождение. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, показало, что организм мог жить около 4,2 миллиарда лет назад, что отодвигает сроки раннего развития жизни в еще более ранний период Земли.

Это ставит под сомнение прежние предположения о том, что жизнь зарождалась медленнее после образования планеты. Если LUCA существовали так скоро после того, как Земля достаточно остыла, чтобы поддерживать жизнь, это говорит о том, что процессы, ведущие к ее возникновению, могли происходить относительно быстро при соответствующих условиях. Этот вывод углубляет наше понимание того, насколько устойчивой и адаптируемой могла быть ранняя жизнь.

Еще одним открытием о LUCA стала идея о том, что у него могла быть примитивная иммунная система. Улики указывают на то, что предку всего живого нужно было как-то защищаться от внешних угроз, таких как вирусы, а значит, он, скорее всего, жил среди других организмов.

Это говорит о том, что даже на самых ранних этапах развития жизни уже существовала экосистема, состоящая из взаимодействующих форм жизни. Тот факт, что LUCA могли сосуществовать с другими организмами, рисует более сложную картину ранней биосферы Земли, чем представлялось ранее.

Понимание и определение происхождения LUCA - это не только возможность собрать воедино историю Земли; оно также влияет на то, как мы представляем себе жизнь во Вселенной с научной точки зрения. Если она могла возникнуть и развить защитные механизмы так рано в истории Земли, то возникает вероятность того, что подобные процессы могут происходить и в других местах при сопоставимых условиях прямо сейчас.

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