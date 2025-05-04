Сердечный приступ может наступить незаметно: ученые выяснили причину этого (исследование)

Пластик настолько прочно вошел в нашу повседневную жизнь, что ежедневное проникновение его частиц в человеческие тела часто остается незамеченным. Ученые давно относились к ним с опасением из-за их связи с различными проблемами здоровья, но новые данные указывают на еще более смертоносный исход их наличия в нашем теле.

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Об этом пишет Tovima.

Исследование, недавно опубликованное в журнале Lancet eBioMedicine, привлекло внимание к фталатам — химическим веществам, входящим в состав бесчисленных пластиковых изделий.

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От чистящих средств и строительных материалов до предметов личной гигиены — эти соединения практически невозможно избежать. Команда исследователей под руководством Леонардо Трасанде обнаружила, что один из фталатов, ди-2-этилгексилфталат (DEHP), тесно связан с повышенной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире.

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Выводы, сделанные на основе детального анализа данных о населении и образцов мочи людей, собранных в более чем 200 странах, свидетельствуют о широком распространении загрязнения. Согласно исследованию, только воздействие DEHP было связано с 356 238 смертями по всему миру в 2018 году, что составляет более 13% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых в возрасте от 55 до 64 лет.

Научные данные, лежащие в основе этих выводов, столь же тревожны, как и цифры выше. Фталаты, разлагаясь, превращаются в микропластик, который может попасть в организм человека через пищу, воду, воздух и даже просто при контакте с кожей.

Эти крошечные фрагменты были обнаружены не только в таких привычных предметах, как питьевая вода и продукты питания, но и в наших жизненно важных органах — в легких, печени и почках.

Исследование, проведенное в 2022 году в журнале Environment International, еще больше усилило эти опасения, зафиксировав микропластик в крови человека, где он прилипал к красным кровяным тельцам, потенциально препятствуя их способности переносить кислород.

Что делает DEHP особенно опасным, так это его предполагаемая способность провоцировать воспаление артерий и нарушать реакцию иммунной системы, подготавливая идеальный фундамент для сердечных приступов и инсультов.

Последние данные свидетельствуют о серьезных географических факторах этой опасности: Индия возглавила рейтинг смертности с более чем 103 000 смертельных случаев, за ней следуют Китай и Индонезия.

Трасанде подчеркнул, что индустриализация и растущее производство пластика непропорционально увеличивают риск для здоровья в этих регионах, подчеркивая неравномерность глобального воздействия фталатов.

Помимо здоровья человека, последствия распространяются и на мир природы. Например, Средиземное море ежегодно поглощает около 570 000 тонн пластиковых отходов, закрепляя за собой статус одной из самых загрязненных морских сред планеты.

Загрязнение морской флоры и фауны, спутывание, закупорка и внутренние повреждения от проглоченного пластика, угрожает сотням видов животных, напоминая человечеству, что пластиковое загрязнение представляет собой двойную угрозу для здоровья планеты, не меньше чем для нашего.

На сегодняшний день 91 страна и территория ввели различные запреты на использование одноразового пластика, что стало значительным, хотя все еще и недостаточным шагом на пути к ограничению экологических и медицинских последствий использования этого распространенного материала.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили, места нашего организма где собирается весь этот пластиковый мусор.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.